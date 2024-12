Quién es Paul Mescal, el actor que interpretará a Paul McCartney en la nueva biopic de The Beatles

Paul Mescal sigue cosechando triunfos en Hollywood. El actor de teatro irlandés apenas estrenó Gladidador II y su director, Ridley Scott, ya lo seleccionó para interpretar a Paul McCartney en una nueva película biográfica de The Beatles.

Anteriormente, el propio Ringo Starr anunció que Barry Keoghan iba ser el encargado de interpretarle en el proyecto de Sam Mendes. “Me parece estupendo”, dijo el ex Beatle.

Durante una conversación con Christopher Nolan en el Directors Guild of America de Los Ángeles este martes, Scott dijo que planea que su próximo proyecto sea el largometraje de suspense The Dog Stars.

Cuando Nolan le preguntó si Mescal iba a protagonizar la película, Scott confirmó que era cierto, antes de corregirse a sí mismo y explicar que la agenda de Mescal puede impedir que la pareja de Gladiator II se reúna de nuevo. “Paul está muy ocupado, ahora está haciendo los Beatles. Así que tal vez tenga que dejarlo ir”, dijo el británico.

¿Quién es Paul Mescal?

Paul Colm Michael Mescal nació el 2 de febrero de 1996, en Maynooth, Irlanda. El actor de 28 años inició su carrera en 2013 como actor de teatro apareciendo en numerosas obras en Dublín.

¿Qué hizo famoso a Paul Mescal?

Paul Mescal ganó reconocimiento en la televisión al protagonizar la miniserie Normal People con el personaje de Connell Waldron, actuación que le valió un BAFTA TV y una nominación a los premios Emmy.

incursionó en el cine y protagonizó la aclamada película Aftersun (2022), con la que recibió una nominación como mejor actor en los Premios Óscar, así como en los Premios de la Crítica Cinematográfica, los BAFTA y los Globos de Oro. A ello le siguió otro protagónico en All of Us Strangers (2023), que le dio su tercera nominación a los BAFTA.

Mescal protagoniza la película Gladiator 2, estrenada en 2024, donde su actuación también ha sido aclamada por la crítica.

