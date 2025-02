Quién es Sheryl Crow, la cantante que vendió su Tesla en protesta contra Elon Musk

Sheryl Crow vendió su auto Tesla en protesta contra el multimillonario Elon Musk. Además, la cantante y compositora estadounidense anunció que la cantidad que reciba la donará a la Radio Nacional Pública de Estados Unidos (NPR).

¿Por qué Sheryl Crow vendió su Tesla?

“Llega un momento en el que uno tiene que decidir con quién está dispuesto a aliarse. Adiós Tesla”, aseguró Crow en un mensaje en Instagram, en el que incluye un video que recoge el momento en el que se despide de su automóvil mientras es transportado por una grúa.

“Mis padres siempre decían uno es como aquellos con los que se relaciona”, agregó la intérprete de “Real Gone”. “Dinero donado a @npr, que está bajo amenaza por parte del presidente Musk, con la esperanza de que la verdad siga encontrando su camino hacia aquellos que estén dispuestos a conocerla”, subraya la intérprete.

El dueño de Tesla es actualmente responsable Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un departamento creado por Donald Trump para realizar recortes en la administración.

Según informa la CNN, el panel de la Cámara de Representantes que trabaja con DOGE envió recientemente una carta a los directores de NPR y PBS (ambos servicios de radiodifusión) exigiéndoles que comparezcan a testificar en el Capitolio sobre el uso de fondos gubernamentales para informales de lo que denominaron “contenido sistémicamente sesgado”.

¿Quién es Sheryl Crow?

Sheryl Suzanne Crow más conocida como Sheryl Crow, es una cantante, compositora y actriz estadounidense. Su música incorpora elementos de pop, rock, country, jazz y blues.

Crow ha lanzado diez álbumes de estudio, cuatro compilaciones y dos álbumes en vivo, y ha contribuido a varias bandas sonoras de películas. Sus canciones más populares incluyen “All I Wanna Do”, “Strong Enough”, “If It Makes You Happy”, “Everyday Is a Winding Road”, “Tomorrow Never Dies”, “My Favourite Mistake”, “Real Gone”, “Picture” y “Soak Up the Sun”.

La cantante ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo y ganado nueve Premios Grammy, de treinta y dos nominaciones. Como actriz, Crow ha aparecido en varias series de televisión, incluidas 30 Rock, Cop Rock, GCB, Cougar Town, Rally to Restore Sanity and/or Fear, One Tree Hill y NCIS: New Orleans.

Sobre su vida personal, Sheryl ha tenido varias relaciones de alto perfil como Eric Clapton y Owen Wilson. Crow comenzó a salir con el ciclista Lance Armstrong en 2003 y la pareja anunció su compromiso en septiembre de 2005, pero anunciaron conjuntamente que se habían separado el 3 de febrero de 2006.

En mayo de 2007, Crow anunció en su sitio web que había adoptado un niño que nació el mes anterior. En junio de 2010, Crow anunció que había adoptado a otro niño nacido en abril de ese año. Ella y sus hijos viven en West Nashville, Tennessee.