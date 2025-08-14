Suscríbete
Travel

Por qué deberías visitar este país antes de que se ponga de moda

El paraíso del sudeste asiático que nadie te ha contado, este país tiene lujo de 5 estrellas por el precio de un café en Europa

August 14, 2025 • 
Tania Franco
Malasia - un destino infravalorado

Anuchit Kamsongmueang/Getty Images

Aunque muchos viajeros piensan en Tailandia, Vietnam o Filipinas al planear un viaje al sudeste asiático, Malasia es uno de los destinos más infravalorados de la región. Aquí, el lujo es sorprendentemente asequible: puedes hospedarte en un apartamento con piscina infinita y vistas a rascacielos por menos de 20 euros la noche.

Malasia

Martin Puddy/Getty Images

La gastronomía local también es un punto fuerte. Comer en un puesto callejero puede costar menos de 3 euros, y si prefieres una hamburguesa o un platillo occidental, seguirá siendo más barato que en la mayoría de los destinos turísticos.

Atracciones que no encontrarás en otro lugar

Malasia alberga uno de los túneles más impactantes del mundo que une el tradicional barrio de Kampung Baru con el moderno Kuala Lumpur City Centre.

Malasia

Jackyenjoyphotography/Getty Images

Fuera de la ciudad, el país ofrece maravillas naturales como una selva tropical de 130 millones de años —una de las más antiguas del planeta— y el mayor santuario de orangutanes del mundo, donde ver a estos animales de cerca es una experiencia inolvidable.

Orangutanes de Malasia

Manoj Shah/Getty Images

Playas e islas de ensueño al alcance de todos

Las islas de Malasia parecen salidas de un anuncio de viajes de lujo, pero aquí son accesibles. Una inmersión de buceo puede costar menos de 20 euros, y las aguas cristalinas, junto con la biodiversidad marina, convierten cada salida en una postal viva.

Cena en Malasia

Khaichuin Sim/Getty Images

La convivencia entre malayos, chinos e indios se refleja en la arquitectura de sus templos, la variedad gastronómica y la música que inunda sus calles. Esta mezcla cultural aporta un encanto único y auténtico que enriquece la experiencia de viaje.

viajes destinos Naturaleza playa ciudad
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Humantay Perú -Andes-destinos-viajes
Travel
¿Agua sanadora del Amazonas? Tesoros poco conocidos de Perú que te dejarán sin aliento
August 13, 2025
 · 
Tania Franco
Yosemite-Firefall-la cascada-de-fuego-lava-fenómeno-natural
Travel
Firefall de Yosemite: el espectáculo natural que convierte el agua en “lava” cada febrero
August 12, 2025
 · 
Tania Franco
bacalar-caras-viajes.jpg
Travel
Bacalar, el destino ubicado en Quintana Roo que te va a enamorar
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tips-viaje-caras-travel.jpeg
Travel
Tips para armar tu maleta para un viaje de tres días
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Fountain in Place de la Concorde
Travel
Los países más populares para viajar este verano 2025
Las tendencias turísticas revelan que los viajeros buscan una mezcla de tradición, modernidad y aventura
August 08, 2025
 · 
Tania Franco
playa-holbox-caras-travel.jpg
Travel
Relájate este verano en Holbox al norte de la Península de Yucatán
Si quieres escapar del ruido de la ciudad y sumergirte en un ambiente rodeado de naturaleza, esta isla es ideal
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
The Blue Duck lodge located in the Whanganui National park is a working cattle farm with a focus on conservation. A cowboy and his dogs watch as the early morning fog floods the valley at sunrise.
Lifestyle
Sleep tourism: los destinos que priorizan el descanso profundo
Surge una tendencia que redefine el lujo: viajar para dormir mejor y descansar profundamente.
July 08, 2025
 · 
Tania Franco
Puente Nuevo and the city of Ronda at dusk, Malaga, Spain
Lifestyle
Un día en Málaga: el secreto mejor guardado de España
Un destino poco conocido que te invita a ver un castillo desde la frescura del mar.
July 02, 2025
 · 
Tania Franco
Drone view of Young woman having fun on swing in a beautiful lagoon on a sunny day
Lifestyle
Bacalar: lugares secretos y actividades que no te puedes perder en la Laguna de los Siete Colores
Rincones ocultos y experiencias únicas que lo hacen uno de los destinos más mágicos y tranquilos de México.
June 25, 2025
 · 
Tania Franco