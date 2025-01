Quién es Sutton Foster, la talentosa actriz que conquistó el corazón de Hugh Jackman

La historia de amor entre Hugh Jackman y Sutton Foster ha acaparado titulares en los últimos días. Muchos se preguntan quién es la actriz que, según diversas fuentes, habría conquistado al protagonista de “The Greatest Showman” tras su separación de la también australiana Deborra-Lee Furness.

Aunque el romance se destapó a raíz de su trabajo conjunto en Broadway y se confirmó recientemente con unas fotografías que los muestran caminando tomados de la mano, Sutton Foster es mucho más que la nueva pareja del intérprete de Wolverine: se trata de una artista con una sólida carrera, dos premios Tony y un prestigio labrado a lo largo de décadas sobre los escenarios.

¿Quién es Sutton Foster? Breve biografía

Sutton Lenore Foster nació el 18 de marzo de 1975 en Statesboro, Georgia, y se crió en Troy, Michigan. Desde los 15 años mostró aptitudes para la actuación y el canto, lo que la llevó a audicionar para programas de televisión y a unirse a giras teatrales profesionales aún siendo adolescente. Participó en el programa de talentos “Star Search” y audicionó para el icónico “Mickey Mouse Club”, para demostrar que su talento vocal e interpretativo no era cosa de un día.

Poco después, dejó la secundaria para unirse a una gira nacional de “The Will Rogers Follies”. Con un entusiasmo imparable, se matriculó durante un año en la Universidad Carnegie Mellon, aunque decidió interrumpir sus estudios para entregarse por completo a la actuación sobre los escenarios.

Su salto a la fama vino con el musical “Thoroughly Modern Millie”, donde consiguió su primer premio Tony. A lo largo de su carrera, ha alternado entre proyectos en Broadway y la pantalla chica, trabajos que le ganaron elogios y consolidaron un currículum envidiable.

La carrera de Sutton Foster no se limita al teatro, también ha participado en televisión en series como “Bunheads”, una serie dramática de corta duración que le permitió mostrar su faceta de bailarina y su vena cómica a la vez. Posteriormente, alcanzó popularidad en la comedia “Younger”, donde dio vida a Liza Miller, una mujer de 40 años que se hace pasar por veinteañera para conseguir trabajo en el competitivo mundo editorial.

Además, Foster tuvo apariciones especiales en “Gilmore Girls: A Year in the Life”, “The Good Wife” y “Mad Dogs”, para confirmar su capacidad de adaptación a diferentes géneros fuera de Broadway.

¿Cómo construyó Sutton Foster su reputación en Broadway?

Tras sus primeras incursiones en giras nacionales, Sutton Foster encontró en Broadway el espacio ideal para brillar. A finales de los noventa formó parte del elenco de producciones como “Grease” y “Annie”, y en 2002 llegó el papel que le cambiaría la vida: Millie Dillmount en “Thoroughly Modern Millie”. La inesperada sustitución de la protagonista, con apenas días de preparación, terminó por lanzarla a la fama. Su desempeño la hizo merecedora del premio Tony a la Mejor Actriz en un Musical, un galardón que repitió años después con “Anything Goes”.

¿En qué películas, series y obras ha salido Sutton Foster?

El nombre de Sutton Foster se asocia sobre todo con los escenarios de Broadway, donde participó en títulos como “Grease”, “Mujercitas”, “The Drowsy Chaperone”, “El joven Frankenstein”, “Shrek el musical”, “Violet”, “Anything Goes”, “Sweeney Todd”, “Érase una vez un colchón” y “The Music Man”.

En el ámbito televisivo, destacó en la serie “Bunheads” y protagonizó “Younger” durante seis temporadas. También figuró en episodios de “Gilmore Girls: A Year in the Life”, “Psych” y “Flight of the Conchords”.

Su versatilidad artística le ha permitido dar el salto de la comedia musical a producciones dramáticas, así como colaborar en conciertos y especiales televisivos en el Carnegie Hall y el Lincoln Center.

¿Qué se sabe de la vida personal de Sutton Foster?

Sutton Foster estuvo casada con el actor Christian Borle —un destacado actor de Broadway con quien compartió escenario en ocasiones—, de 2006 a 2009. Después encontró el amor nuevamente y se casó con el guionista Ted Griffin en octubre de 2014.

La pareja decidió completar su familia con la adopción de una niña llamada Emily, nacida en marzo de 2017. Sin embargo, la relación con Griffin también llegó a su fin. Sutton presentó la solicitud de divorcio en octubre de 2024, lo que coincide con los rumores de un nuevo romance junto a Hugh Jackman.

¿Cómo surgió la relación entre Sutton Foster y Hugh Jackman?

La conexión entre Sutton Foster y Hugh Jackman se forjó en la reposición de “The Music Man”, que llegó a Broadway a finales de 2021 y se mantuvo en cartel hasta principios de 2023. Ella interpretó a Marian Paroo, mientras que Jackman asumió el papel de Harold Hill. Desde el primer momento, los medios destacaron la química entre ambos, algo que se hizo más evidente con el paso de los meses.

El público elogió su complicidad y, pronto, la admiración profesional trascendió los escenarios. Los rumores sobre su cercanía crecieron, avivados por la coincidencia de que ambos se encontraban en procesos de divorcio. En entrevistas, tanto Jackman como Foster se expresaban con gran admiración mutua, sin confirmar nada hasta que finalmente fueron vistos tomados de la mano en Santa Mónica, California.

¿Cuánto dinero tiene Sutton Foster?

El patrimonio de Sutton Foster se estima en alrededor de 4 millones de dólares, cifra acumulada gracias a sus múltiples trabajos en musicales de Broadway, series de televisión y giras de conciertos. A lo largo de su trayectoria, ha sabido combinar la solidez de sus contratos en el teatro con incursiones televisivas, donde su talento y carisma también han recibido el reconocimiento de la crítica y del público.

La vida de Sutton Foster no se limita al nuevo romance que comparte con Hugh Jackman. Su recorrido profesional demuestra que es una actriz y cantante consagrada, con la disciplina para triunfar en escenarios exigentes y la versatilidad para brillar en la pantalla.