Quién fue Roberta Flack, la cantante de ‘Killing Me Softly with His Song’ que murió tras una terrible enfermedad

Roberta Flack, la legendaria cantante y pianista estadounidense, ícono del R&B y del soul en la década de los 70s, murió este lunes 24 de febrero a los 88 años de edad, según informó su publicista Elaine Schock en un comunicado.

Según reveló su representante y amiga, Suzanne Koga, la artista conocida por sus éxitos como ‘Killing me Softly with His Song’ falleció mientras era trasladada al hospital.

“Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También era una orgullosa educadora”, dice el comunicado.

¿De qué murió Roberta Flack?

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su muerte, sin embargo, Roberta Flack fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en 2022, y su representante dijo en un comunicado que la enfermedad “le ha hecho imposible cantar y no le resulta fácil hablar”.

“Se necesitará mucho más que la esclerosis lateral amiotrófica para silenciar a este icono. La señorita Flack planea seguir activa en sus actividades musicales y creativas. Su fortaleza y su alegre aceptación de la música que la llevaron de circunstancias modestas a la fama internacional siguen siendo vibrantes e inspiradoras”, anunciaron en el comunicado en ese entonces.

A principios de ese 2022, Roberta Flack habló de los planes que tenía para el futuro, a pesar de sus problemas de salud, como el derrame cerebral que sufrió en 2016 y su episodio leve de Covid en enero de 2022.

¿Quién fue Roberta Flack?

Roberta Cleopatra Flack nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, el 10 de febrero de 1937. En su carrera de casi cinco décadas fue la primera cantante en ganar el premio Grammy a la Grabación del Año en dos años consecutivos por ‘First time ever I saw your face’ (1973) y ‘Killing me softly with his song’ (1974).

Comenzó su carrera como pianista clásica, primero enseñando música, pero su conexión con la música comenzó cantando en la iglesia, donde su madre tocaba el órgano, lo que la llevó a estudiar música en Washington y volver como profesora y cantante ocasional.

Su carrera discográfica arrancó en 1968 luego de ser descubierta cantando en un club de jazz por el músico Les McCann, quien decía que su voz “tocaba, golpeaba, atrapaba y pateaba todas las emociones que he conocido”. ‘First take’, de 1969, es su primer disco y se grabó en un solo día.

Sin embargo, alcanzó la fama cuando su grabación ‘The first time ever I saw your face’ se usó en una escena de amor en la película de Clint Eastwood ‘Play Misty For Me’ de 1971.

Noticia en desarrollo…