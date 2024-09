Quiénes son los hijos de Mario Bezares y a qué se dedican

Alejandro Bezares es el primogénito de Mario Bezares, actualmente tiene 31 años y estudió Derecho, aunque su verdadera pasión es la música, por lo que inició su trayectoria artística como DJ bajo el nombre “bzares”, y según su cuenta personal de Instagram además es productor musical.

De acuerdo con la plataforma musical Spotify, Alejandro tiene 256 mil oyentes mensuales, y sus lanzamientos más populares son: Blue Dreams, Believe, Believe Remix, Me voy a tomar la noche y Demasiado fuerte.

Por su parte, su hermano Alan Bezares tiene 29 años, es graduado en Ciencias de la Comunicación. Es productor musical de la banda Bandido Brothers, y también es influencer, cuenta con más de 50 mil seguidores y se define como creador digital.

Cabe mencionar que ambos comparten un canal de Youtube junto con su madre Brenda Bezares llamado “Viviendo con los Bezares”, donde comparten anécdotas familiares y envían apoyo a Mario, finalista del reality La Casa de los Famosos.