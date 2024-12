Raphael pasará la Noche Buena y la Navidad en el hospital: este es su estado de salud

La preocupación por el estado de salud del cantante Raphael continúa, pues aunque había trascendido que el español recibiría el alta del hospital para disfrutar de la Navidad con su familia, parece que no será así.

Según dijo Jacobo Matos, hijo del intérprete de 81 años, el famoso seguirá internado en el Hospital Universitario 12 de Octubre durante los días 24 y 25 de diciembre, es decir, Nochebuena y Navidad.

Sin embargo, Jacobo Martos destacó que “pasar aquí estos días no es ningún drama”.

¿Cuál es el estado de salud de Raphael?

Jacobo Martos dijo en un encuentro con la prensa española que se encuentra a las puertas del hospital que, tanto Raphael como su familia “están muy tranquilos” y que “lo importante es que esté bien y se vaya a casa perfecto” sin tener que volver al día siguiente.

Raphael Instagram @raphaelartista

El pasado viernes en el programa español ‘Vamos a ver’ aseguraron que si todas las pruebas del cantante salían como se esperaban Raphael sería dado de alta ese mismo viernes o durante el fin de semana, sin embargo, el hijo del intérprete aseguró que no sabe de dónde salieron esos rumores.

“No, no lo sabemos. No sé de dónde salen los rumores, pero no sabemos si saldrá mañana o pasado, esperemos que pronto, pero ni idea”.

En el programa español ‘Mañaneros’ confirmaron que el cantante “está bien, está estable”, sin embargo, los médicos aún no consiguen dar con el diagnóstico y le siguen haciendo exámenes. “Todavía los médicos no han dado a la familia un diagnóstico, necesitan más pruebas para dar una valoración exacta”, comentaron en el mencionado programa.

Raphael será sometido a más exámenes médicos

Jacobo Martos también explicó que continúan realizándole pruebas médicas a su padre para dar con el origen del episodio isquémico transitorio.

“Un día es una resonancia, otro día es un no sé qué…”, comentó.

A consecuencia, Raphael se ha visto obligado a cancelar dos conciertos que tenía programados para este fin de semana en Madrid, así como el especial navideño que RTVE planeaba emitir el 25 de diciembre.

Raphael, el Divo de Linares, está casado con Natalia Figueroa desde 1972 X (TWITTER)

¿Qué le pasó a Raphael?

El martes 17 de diciembre Raphael estaba grabando un especial de Navidad del programa ‘La Revuelta’, cuando el equipo comenzó a notar algunos detalles extraños en su comportamiento, por lo que decidieron llamar a los servicios de emergencia y el cantante salió por su propio pie hasta la ambulancia.

En el hospital le hicieron una serie de exámenes para determinar qué es lo que había provocado sus síntomas, sin embargo, los médicos descartaron un ictus, también conocido como accidente cerebrovascular (ACV).

Tras descartar el ACV, el ‘Divo de Linares’ fue trasladado por petición suya y de su familia, al Hospital 12 de Octubre, donde tienen su historial médico, ya que en 2003 le hicieron un trasplante de hígado y desde entonces continúan practicándole varias pruebas para dar con el origen de su estado.