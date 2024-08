Rebecca de Alba aclara que no es lesbiana y se refiere a su pasado amoroso

A raíz de las declaraciones del modelo Agustín Fernandez, habitante de la Casa de los Famosos México, quien aseguró haber pasado una noche con Rebecca de Alba donde “hubo de todo”, la presentadora no se quedó callada y reaccionó.

Agustín afirmó que hace 8 años se dio su encuentro íntimo y no se volvieron a ver jamás después de esa noche en la que “hicieron de todo”.

Al respecto, la exnovia de Ricky Martin respondió en redes sociales a las afirmaciones del argentino y se refirió a su orientación sexual.

“No soy lesbiana, tampoco asexual, sé que mucha gente lo piensa o lo comenta solo por decir algo de mí o porque es tal su ignorancia y morbo que al haber tenido un novio homosexual me convirtió como por arte de magia en una mujer o en una persona gay, no se pega eh. No es gipe, sé lo que esa gente dice o piensa de mi, les prometo es irrelevante”.

“No voy a mencionar a quienes han sido mis novios en el pasado, públicos o anónimos. ni al caso”, comentó Rebeca de Alba, quien mantendrá su vida sentimental en privado.

La presentadora dijo que ha sido una decisión personal el llevar una vida privada, y que merece respeto. “Jamás me imaginé que el ser una persona discreta, reservada, cuidadosa de mi vida personal, el no exponer a mis parejas que no son públicas, el no estar casada, no se respete como un simple estilo de vida, sino que directamente me quieren poner etiquetas, mentir. Solamente estoy compartiendo, no estoy dando explicaciones”.

Finalmente, De Alba puntualizó que con este mensaje busca sincerarse con sus seguidores sobre los señalamientos de los que ha sido víctima durante años.

“Cero dramas, soy libre y relajada, mi sentido del humor es una puerta a la alegría y al gozo de la vida”.