Revelan la enfermedad que podría tener Luis Miguel tras cancelar sus conciertos

Luego de que Luis Miguel cancelara varios conciertos en México por problemas de salud, se especuló mucho sobre las razones que lo llevaron a hacerlo. Específicamente, ‘El Sol’ anunció la cancelación de su concierto en el Arena Ciudad de México a pocas horas de su presentación. A este show se le sumaron los conciertos en Pachuca, Querétaro e Irapuato, los cuales también fueron pospuestos indefinidamente.

El equipo del artista comunicó que tomaron esta medida “por causas de fuerza mayor y recomendación médica”, aunque no dieron más detalles. Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante ahora reveló los posibles motivos.

¿Qué le pasó a Luis Miguel?

El periodista aseguró que ‘LuisMi’ sufre de neumonía y está en cama con medicamentos. También señaló que asistió a uno de sus conciertos en la capital del país, evento en el que notó el malestar del cantante, pues no se le escuchaba con el mismo desempeño, ya que sufría de dolor de garganta, fiebre y malestar.

“Aguantaron todo el día del martes, a las 7 de la noche, faltando como una hora, ya había gente en la Arena Ciudad de México, y deciden cancelar y que se iba a reprogramar para mañana lunes esta presentación”, indicó Gustavo Adolfo Infante.

El periodista apuntó que la enfermedad provocó que Luis Miguel no pudiera esforzarse vocalmente, lo que provocó que se le escuchara ronco, muy distinto a lo que tiene acostumbrado a su público.

“El domingo no se esforzaba mucho vocalmente, pero estaba muy contento. Me cuentan que para el lunes ya era un verdadero desastre porque se oía súper ronco, súper golpeado. Estuvieron esperando que se le abriera la garganta, le inyectaron no sé qué para que se le abriera la garganta”, añadió.

¿Qué tratamiento recibe Luis Miguel?

“Dicen que Luis Miguel nunca se había sentido tan mal en su vida”, apuntó y aseguró que la neumonía es productor del COVID-19.

“Luis Miguel ha estado en cama, en casa, me refieren, con antibiótico intravenoso por la neumonía. Además, a todo el equipo, músicos, coristas, mariachis y demás, otra vez (se hicieron) examen de covid, Mariachi Vargas y demás, absolutamente a todos”.

Hasta el momento, el equipo de Luis Miguel no se pronunció para dar más detalles sobre su estado de salud o los conciertos pendientes.

¿Qué es la neumonía?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la neumonía es una infección en uno o ambos pulmones. Provoca que los alvéolos pulmonares se llenen de pus o líquido.

Las infecciones bacterianas, virales y fúngicas pueden causar esta enfermedad, así como la aspiración de alimentos o líquidos hacia los pulmones.

Entre los síntomas se encuentran: