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Robbie Williams echa la casa por la ventana en CDMX e invita a Omar Chaparro a cantar con él en el escenario

El ícono del pop británico sorprendió a miles de fanáticos en la Ciudad de México al compartir micrófono con el actor y conductor mexicano en una noche inolvidable.

Octubre 08, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Robbie Williams y Omar Chaparro

Robbie Williams y Omar Chaparro cantaron juntos hace 20 años.

Getty Images

La noche del 7 de octubre la Ciudad de México vivió una de esas postales del espectáculo que se quedan grabadas en la memoria pop. Durante su esperado concierto en la capital, Robbie Williams no solo demostró por qué sigue siendo el showman definitivo de su generación, sino que regaló a sus fans un momento tan inesperado como entrañable: subir al escenario al querido actor y comediante mexicano Omar Chaparro.

Ante un foro abarrotado que no dejó de corear cada uno de sus éxitos, el intérprete de Rock DJ y Angel hizo una pausa en su repertorio para dar paso a la gran sorpresa de la noche. La complicidad entre ambas celebridades fue inmediata; entre risas, abrazos y la ovación del público mexicano, Chaparro se unió al británico para interpretar un tema juntos, contagiando a la audiencia con una energía arrolladora.

“Damas y caballeros, hace 20 años este hombre tocó la guitarra conmigo en el escenario, esta noche va a cantar conmigo. “¡Es Omar Chaparro!”, dijo Robbie Williams al presentar a Chaparro para cantar juntos Better Man en el primero de los dos conciertos de su “Britpop Tour” en el Palacio de los Deportes.

Omar Chaparro, quien no ha ocultado a lo largo de su carrera la admiración que siente por el artista británico, compartió la emoción del momento en sus redes sociales, calificándolo como un sueño hecho realidad y agradeciendo la generosidad de Williams sobre el escenario.

El paso de Robbie Williams por la CDMX reafirma la conexión tan especial que mantiene con el público mexicano, un idilio que, con gestos tan espontáneos como este, promete durar muchos años más.

Robbie Williams Omar Chaparro
Marjorie Daphnis
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