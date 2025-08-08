Suscríbete
Robert Pattinson volverá como Batman en la secuela que se estrenará en cines en 2027

Buenas noticias para los fans del Caballero Oscuro: The Batman 2, la secuela dirigida por Matt Reeves comenzará a rodarse en la primavera de 2026, y se estrenará el 1 de octubre de 2027

August 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Warner Bros, Discovery dio a conocer la feliz noticia en una reciente carta a accionistas, en la que celebró el éxito de Superman de James Gunn, que ya suma más de 550 millones de dólares en taquilla mundial.

Robert Pattinson retomará su papel como el vigilante de Gotham en esta segunda entrega que llega cinco años después del estreno de la original en 2022, que recaudó más de 722 millones de dólares.

Los fans se han preguntado por qué se ha retrasado la secuela, sin embargo, se ha dado a conocer que una de las causas principales fue la huelga de guionistas que sacudió Hollywood durante 2023, este paro laboral afectó el desarrollo de varios proyectos.

Además, el guionista tardó más de lo previsto en terminar la historia. Según explicó James Gunn, el actual líder creativo de DC Studios. “Matt está comprometido a hacer la mejor película posible, y nadie puede predecir exactamente cuánto tiempo llevará escribir un guion”, dijo sobre la película que contará con una narrativa bien estructurada.

Hasta ahora, los detalles de la secuela siguen siendo un misterio. Warner Bros no ha revelado sinopsis oficial, y el secretismo en torno al guion es absoluto. Sin embargo, se ha confirmado que Pattinson retomará su papel como Bruce Wayne/Batman.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
