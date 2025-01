Romina Mircoli, la hija de Dulce, despide con dolor a otro ser querido tras la muerte de su mamá

Romina Mircoli, hija de Dulce, reveló que su abuelita paterna, la señora Emi, murió apenas unos días después de que la intérprete de ‘Tu Muñeca’ perdiera la vida.

“El día de hoy recibo nuevamente otra noticia que volvió a golpearnos, No me he podido ni secar las lágrimas de mi mamá y esta mañana recibo la llamada de que mi abuelita Emi se nos fué. No hay palabras…”, escribió la joven de 39 años en Instagram el pasado 3 de enero.

Además de su mensaje, Romina Mircoli compartió una fotografía de su abuela, mamá de su papá, Luis Mircoli, en la que aparece soplando las velas en un pastel, sin embargo, no dio más detalles.

La única descendiente de Dulce recibió varios mensajes de cariño y apoyo por parte de sus seguidores, sin embargo, prefirió limitar los comentarios, pues desde la muerte de la cantante el pasado 25 de diciembre, su hija ha recibido una ola de críticas y cuestionamientos tras los comentarios desafortunados por parte de presuntos amigos de la intérprete.

Abuela de Romina Mircoli Instagram @_mircoli_

Las críticas contra Romina Mircoli

Desde la muerte de la cantante Dulce, su única hija ha sido muy criticada luego de que se difundiera que supuestamente no había una buena relación madre e hija.

Además, Romina Mircoli fue señalada y cuestionada porque no se realizó un funeral y un homenaje a la también actriz, así como la cremación de sus restos de forma inmediata, lo cual, según dijo el productor Iván Cochegrus, se debió a que su muerte ocurrió en Navidad y resultó imposible realizar los trámites.

Recientemente, Francisco Cantú, presunto amigo de Dulce, dijo en entrevista para el canal de Youtube de Javier Cerani, que la cantante “vivía un infierno” junto a su hija y la acusó de agredirla física y emocionalmente, así como de explotarla.

Dulce, la cantante y su hija, Romina Mircoli Instagram @dulcelacantante

Francisco Cantú aseguró que la hija de Dulce arremetió en contra de la artista físicamente, que intentó tirarla por las escaleras, que no la dejaba hablar con su círculo cercano de amigos y que no estaba de acuerdo con algunas decisiones profesionales que la intérprete estaba tomando y que podían comprometer la herencia que le dejaría.

Sin embargo, Eduardo Acosta, amigo de Romina Mircoli, explicó que la joven sufrió mucho “las últimas semanas”.

“Si la gente fuera testigo de la manera en que ella lo vivió, el dolor que le causó, la verdad que verla llorar y cómo llegaban estos momentos en los que se frustraba, creo que todos cambiarían la opinión sobre ella”, dijo en entrevista con Ana María Alvarado.

“Yo estuve cuando le daban noticias muy fuertes a Romina, era muy triste verla romperse, tener que abrazarla, ella sola estaba cargando con el pesar de una madre que se estaba yendo, fue muy triste cuando ella dijo: ‘la verdad yo esperaba salir con mi madre y me estoy yendo de aquí sola’”, añadió.