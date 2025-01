Romina Mircoli revela cómo vivió los últimos días de vida de su madre, la cantante Dulce

Romina Mircoli, la única hija de la cantante Dulce, rompió el silencio y reveló desgarradores detalles sobre los últimos días de vida de su madre, quien murió el pasado 25 de diciembre a causa de un cáncer renal con metástasis pulmonar.

En entrevista con Andrea Escalona para el programa ‘Hoy’, Romina Mircoli señaló que se han dicho cosas espantosas de su relación con su madre y su silencio solo ha hecho que los rumores crezcan, razón por la que decidió contar su verdad.

“El estar ausente, el no dar respuesta ha dado pie a que esto aumente y se haga una bola de nieve muy desafortunada, si no fuera porque tengo a mi hijo yo no sé cómo estaría, mi hijo es mi motivo para despertarme todos los días. El estar viendo las cosas de mi mamá es un castigo, estar viendo su ropa… hay algunas cosas que no me he atrevido ni a moverlas”, detalló.

Los últimos días de Dulce, la cantante

Romina Mircoli señaló que ella y su mamá esperaban que saliera del hospital, pues aún era bastante joven, ya que tenía 69 años al momento de su partida, sin embargo, cuando las cosas fueron empeorando, decidió “mudarse” al hospital para estar junto a ella de día y de noche.

“Fueron momentos muy difíciles, yo estuve en el hospital hasta el momento que ella dejó de respirar. Yo me mudé al hospital, yo me fui a pasar ahí día y noche, entonces yo tengo mucha paz con eso. Yo no siempre estuve de acuerdo con mi mamá en todo, es verdad, tuvimos diferencias, ¿quién no las tiene? eso es normal, pero también tuvimos momentos hermosos”, detalló.

Se sabe que Dulce dejó de hablar los últimos días de su vida debido a que su capacidad pulmonar ya no se lo permitía, además, madre e hija no se despidieron porque mantenían la esperanza de salir del hospital las dos juntas.

“Mi mamá y yo no nos pudimos despedir. Pero yo creo que la despedida como uno la idealiza es una cosa y la despedida que se dio sí estuvo ahí, porque yo estuve en todo. Hubo un momento en que mi mamá ya no se valía por sí misma, yo la movía, yo le daba de comer, yo la vestía, yo la cambiaba…”, dijo.

“De las cosas que más me duelen es saber que no lo va a ver (a su nieto) salir de primaria, que no lo va a ver con su uniforme, todos esos momentos no va a estar”, añadió.

Los problemas de salud de Dulce

A principios de diciembre, Moisés, yerno de Dulce, aseguró que la cantante no tenía cáncer como se especulaba, pero sí sufría un empiema pleural, una acumulación de pus en el espacio pleural, que es el área entre el pulmón y la pared torácica derivado por de una infección.

Sin embargo, cuando operaron a la cantante por este mal, se dieron cuenta de que su cáncer de riñón, por el cual fue operada a principios de 2024, había hecho metástasis en su pulmón izquierdo.

“Los exámenes de mi mamá salieron negativos de cáncer y para nosotros eso había sido un respiro, pero cuando llegó el momento de la operación del empiema pleural descubrieron que sí había un tumor muy grande que estaba por fuera de la pleura del pulmón, o sea, la ‘bolsita’ que recubre el pulmón, entonces, por dentro no se veía, estábamos bien contentos de que no había cáncer y a la mera hora se descubre que hay ese tema de la metástasis muy avanzada”, dijo Romina Mircoli a ‘Hoy’.

Dulce Instagram @dulcelacantante

El último deseo de Dulce

Romina Mircoli ha sido muy criticada por no cumplir el deseo de su mamá, pues era bien sabido que la intérprete de ‘Aún lo amo’ deseaba ser enterrada junto a su madre, algo que no ocurrió, pues fue cremada casi de inmediato.

Además, sus fans se preguntaron por qué no recibió un homenaje, tal como se ha hecho con otras grandes figuras del entretenimiento en México.

Por ello, Romina Mircoli señaló que la cremación fue algo que su mamá le pidió en sus últimos momentos, pues no quería que nadie la viera así, ya que, según dijo la joven a ‘Ventaneando’, “no había peluca ni maquillaje” que la hicieran ver como la Dulce que el público conoce.

“Ella me dijo ‘Romi yo no quiero que nadie me vea así’ y yo (le dije) ‘no mami, no te preocupes, nadie te va a ver’ y me insistió ‘Romi, que nadie me vea así, tú elige la urna más preciosa y llévame a la Basílica por favor, una urna que brille”.

“Mucha gente dice que su deseo era ser enterrada al lado de su mamá y eso es cierto, toda su vida dijo eso, el problema es que uno cuando expresa sus últimos deseos de qué es lo que quiere que pase con el cuerpo es cuando uno está entero, cuando uno está bien. Uno se imagina que se va a morir viejito en su cama, nadie sabe y nadie está preparado, no tenemos ni una sospecha de cómo nos vamos a ir de esta tierra, entonces en ese momento las decisiones que se tomaron fueron para salvaguardar su imagen, imagen por la que ella luchó toda su vida”, dijo Romina Mircoli.

El testamento de Dulce

Mucho se ha especulado sobre los presuntos problemas de Dulce y su hija por la herencia, sin embargo, Romina Mircoli aseguró que no hay ningún conflicto con ese tema, pues es hija única.

En abril de 2024, después de que Dulce fue operada del tumor en el riñón, confesó que arregló su testamento y dejó sus asuntos en orden para que su hija no tuviera problemas si algo le sucedía.

“Hubo gente que salió diciendo que lo único que yo pregunté fue por la herencia. Yo no tengo hermanos, de hecho tenía un testamento inicial, es igual al nuevo, pero no sé por qué decidió volverlo a hacer, creo que el reciente tiene dos o tres años y es prácticamente una copia del anterior, pero todo con mi mamá estaba muy en orden”, dijo Romina Mircoli a Andrea Escalona.