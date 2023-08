Sadie Sink se siente ‘empoderada’ gracias a su nuevo look

Sadie Sink, la joven actriz de la serie Stranger Things famosa por su larga cabellera rojiza, estrenó nuevo y radical look con un bob por encima del hombro.

La actriz de 21 años fue vista en SoHo, en la ciudad de Nueva York, con su nueva imagen.

Además, hace unos días dio una entrevista al sitio Refinery29, donde habló de cómo la ha hecho sentir este cambio, luego de tanto tiempo de tener el cabello tan largo para su personaje de ‘Max Mayfield’ en la serie de Netflix.

“Fue para un papel”, explicó Sadie a la publicación. “Se sentía correcto para el personaje. Realmente nunca había pensado en cortarme el pelo en mi propia vida. Nunca me pasó por la mente hacer algo así. Pero una vez que pasó, me sentí muy empoderada al hacerlo”.

Sadie Sink estrenó su nueva imagen en mayo de 2023 Twitter @croatiaairlines

Sink agregó: “Todos me conocen con pelo largo. Siempre era un tema de conversación; mi pelo era una característica que me definía. Así que deshacerme de eso – especialmente al cumplir 21 años y entrar a la adultez – ese gran cambio fue muy emocionante. Era correcto para el personaje, pero también correcto para donde estoy en mi propia vida. Se siente más como yo. Además, hace muchísimo calor ahorita, así que se siente bien haberme quitado 30 centímetros de cabello”.

Y aunque Sadie hizo el cambio en mayo de este año, apenas comentó cómo la ha hecho sentir esta nueva imagen más madura.

¿Por qué es famosa Sadie Sink?

La joven actriz saltó a la fama con su personaje en la segunda temporada de Stranger Things.

Sadie Sink saltó a la fama con su papel en la serie Stranger Things Instagram @sadiesink_

En 2021, Sadie protagonizó el video musical del tema All Too Well de Taylor Swift junto a Dylan O’Brien.

Al año siguiente, en 2022, obtuvo el papel de ‘Ellie’ en la cinta de Darren Aronofsky The Whale, interpretando a la hija del personaje de Brendan Fraser. Esta actuación le valió una nominación al Critics’ Choice Movie Award al ‘Mejor intérprete joven’.