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Sale a la luz cómo transformarían el Madison Square Garden para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El Madison Square Garden podría convertirse en un escenario de cuento de hadas para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Junio 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
Así preparan el Madison Square Garden para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Así preparan el Madison Square Garden para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Getty Images

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año, la pareja que podría llegar al altar el próximo 3 de julio, ha tratado de mantener los preparativos de su boda en un completo secreto.

Sin embargo, varios detalles de su gran día han salido a la luz, y muchos aseguran que el Madison Square Garden de Nueva York, podría ser el gran escenario, e incluso se rumora que se encuentran haciendo modificaciones para crear una boda de ensueño con gastos de hasta 3 millones de dólares.

Así preparan el Madison Square Garden para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

De acuerdo con el medio Page Six, la boda de Taylor y Travis promete ser un evento de gran magnitud, pues varias fuentes han revelado que la boda estará a cargo del reconocido planificador de bodas Mark Seed y estaría programada para realizarse el 3 de julio.

Puede construir algo espectacular de la nada”, dijo una fuente al medio sobre el talento de Seed para las bodas espectaculares.

La magnitud de la boda requeriría una logística enorme, y con una capacidad de hasta 20 mil personas, el Madison Square Garden necesitaría varios días para ser acondicionado para la celebración y otros tantos para desmontar toda la producción.

Además, llama la atención que el recinto no tenga eventos programados entre el 29 de junio y el 6 de julio, una ventana que coincide con los preparativos y la posible realización del enlace.

¿Cuánto costará transformar el Madison Square Garden para la boda?

De acuerdo con varias fuentes, el lugar necesitaría hacer algunos montajes especiales para transformarlo en un cuento de hadas para la boda de la cantante y el jugador de la NFL.

Sería una producción al nivel del The Eras Tour”, dijo Darren Olarsch, fundador de On The Move Entertainment, una productora con sede en NoMad, a Page Six.

Es factible, pero es como planear un concierto. Lo que podría ser una boda de 300.000 dólares en otro lugar, dentro del Jardín, serían 3 millones de dólares”, añadió.

Explicando cómo sería, Olarsch añadió: “El equipo de producción tendría que construir estructuras aéreas”, usando elementos decorativos como el drapeado, “para reducir la escala”, desde el techo de 150 pies de altura, para que se sienta más “romántico, cercano e íntimo”.

Respecto a la decoración, los organizadores creen que Taylor optará por un estilo muy acorde con su personalidad, destacando una abundante presencia de arreglos florales y detalles románticos, similares a los que habrían formado parte de su compromiso con Travis.

¿Por qué el Madison Square Garden es tan importante para Taylor Swift y Travis Kelce?

Según los rumores, la pareja habría elegido el emblemático Madison Square Garden para su boda debido al vínculo especial que la cantante mantiene con el recinto tras años de presentaciones.

Aunque ambos guardan silencio, las filtraciones apuntan a una celebración exclusiva, glamorosa y de gran producción, que podría convertir al famoso escenario en el protagonista de una de las bodas más esperadas del año.

Taylor Swift Travis Kelce
Melisa Velázquez
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