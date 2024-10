Sara Carbonero rompió en llanto y habló de su dura lucha contra el cáncer

La destacada periodista y presentadora española, Sara Carbonero conmovió a todos al compartir públicamente, por primera vez, su experiencia con el cáncer. Durante un emotivo discurso en una gala benéfica, la exreportera deportiva reveló los desafíos que ha enfrentado y cómo ha logrado superar esta difícil etapa.

¿Dónde habló Sara Carbonero sobre su experiencia con el cáncer?

Durante la gala benéfica realizada en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, Sara Carbonero conmovió a todos pues en un gesto de valentía y apertura, compartió detalles íntimos de su lucha contra el cáncer de ovario, enfermedad que le fue diagnosticada en 2019.

Durante el evento, al recibir un premio, dio un discurso inspirador, en el que no pudo contener las lágrimas al recordar los momentos más difíciles de su enfermedad.

¿Cómo fue la experiencia de Sara Carbonero con el cáncer?

Sara relató cómo el shock inicial tras el diagnóstico la llevó a buscar apoyo en otras mujeres que habían pasado por situaciones similares.

“Cuando me dieron el diagnóstico, quedé en shock y llamé a 10 mujeres que no conocía, que habían pasado por lo mismo que yo. Ellas me dieron el impulso”, reveló ante la audiencia. Este encuentro se convirtió en un pilar crucial para su recuperación emocional, al proporcionarle esperanza y la fuerza necesaria para enfrentar la enfermedad.

¿Cómo aprendió Sara Carbonero a mejorar su autoestima durante su enfermedad?

Sara también compartió cómo la enfermedad afectó profundamente su autoestima y su relación con su imagen personal. Explicó cómo, en un principio, evitaba mirarse al espejo porque no reconocía a la persona que reflejaba.

“Vaya por delante que soy malísima con los selfies en el espejo pero anoche quería probar unas luces nuevas... Lo utilizo como herramienta clave para mejorar mi autoestima”, comentó, al destacar cómo ha aprendido a aceptarse y valorarse a sí misma a lo largo de su lucha.

¿Qué solicitó Sara Carbonero al respecto?

Haciendo énfasis en la solidaridad y el apoyo mutuo, Sara exhortó a normalizar la enfermedad y a mostrar la vulnerabilidad como algo natural y necesario.

“Hay que normalizar el cáncer, que mostrarnos vulnerables no es malo, sino todo lo contrario”, afirmó, a fin de inspirar a todos aquellos que enfrentan batallas similares. Su discurso no fue solamente un testimonio de su propia experiencia, sino también un llamado a la acción para fomentar más investigación y mejorar el tratamiento del cáncer.

¿A quiénes envió Sara Carbonero su especial apoyo?

Además de expresar su gratitud hacia quienes la han apoyado, como su familia, amigos y médicos, Sara hizo un llamado especial a todas las madres que luchan contra el cáncer, al resaltar la difícil tarea de manejar la enfermedad mientras se cuida de niños pequeños.

“Mi cariño especial a esas ‘madres coraje’. Vais a poder ver a vuestros hijos crecer”, dijo, a fin de subrayar la importancia del apoyo y el amor en el proceso de curación.

Para finalizar su discurso, Sara citó al escritor Haruki Murakami, en un reflejo de su proceso de transformación personal a través de la adversidad: “Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella y de eso se trata la tormenta”. Con estas palabras, Sara Carbonero cerró su intervención, para también dejar un mensaje de fortaleza y esperanza que resonó fuertemente entre los asistentes.

¿Quién es Sara Carbonero?

Sara Carbonero Arévalo, nacida el 3 de febrero de 1984 en Corral de Almaguer, Toledo, España, es una destacada periodista deportiva y presentadora de televisión. Se graduó en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y pronto comenzó su carrera en la cadena Radio Marca, antes de trasladarse a la televisión donde alcanzó la fama nacional trabajando para Telecinco.

Carbonero se consolidó como una de las figuras más reconocibles en la cobertura deportiva en España, especialmente durante eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA. Su trabajo en el Mundial de 2010, en particular, captó atención mundial tanto por su profesionalismo como por su relación con Iker Casillas, el entonces portero de la selección española.

Aparte de su carrera en periodismo, Sara ha sido una influyente figura pública, pues ha participado en diversas campañas publicitarias y colaboraciones con marcas de moda. Su vida personal ha sido ampliamente seguida por los medios, especialmente después de su matrimonio con Iker Casillas en 2016 y su posterior mudanza a Oporto, Portugal, donde Casillas jugaba en ese momento.

La pareja tiene dos hijos. En 2019, Sara enfrentó un desafío personal significativo al ser diagnosticada con cáncer de ovario, sobre lo cual ha hablado abiertamente con el objetivo de concienciar y apoyar a otros en situaciones similares. Su valentía y transparencia en lidiar con su enfermedad han inspirado a muchos, con lo que reafirma su papel como una figura inspiradora más allá del periodismo.