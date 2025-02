Sean ‘Diddy’ Combs fue hospitalizado de emergencia: ¿qué le pasó al magnate en medio de su batalla legal?

Sean ‘Diddy’ Combs fue trasladado a un hospital desde la prisión federal en Brooklyn alrededor de las 10 de la noche del pasado jueves, según dio a conocer The New York Post.

Fuentes confirmaron a Page Six que el magnate fue llevado al nosocomio para someterse a una resonancia magnética, mientras espera su juicio por cargos de tráfico sexual en el Centro de Detención Metropolitano en Nueva York.

¿Por qué Sean ‘Diddy’ Combs fue llevado al hospital?

El rapero de 55 años fue llevado al hospital porque “le molestaba la rodilla”. Según el citado medio, el informante señaló que Sean Combs tiene un largo historial de problemas en la rodilla después de correr el Maratón de Nueva York.

El traslado se realizó cuando ya no había sol para pasar desapercibidos, ya que no querían atraer la atención de otros reclusos ni del personal de la prisión. El magnate no pasó la noche en el hospital y fue regresado a su celda en pocas horas, añadió la fuente a Page Six.

“Por razones de privacidad y seguridad, no hacemos comentarios sobre las condiciones de confinamiento de ninguna persona bajo nuestra custodia, incluido el estado médico o los viajes médicos”, dijo un portavoz de la Oficina de Prisiones le dijo a The New York Post.

Sean ‘Diddy’ Combs Facebook @diddy

Los problemas en la rodilla de Sean ‘Diddy’ Combs

En 2020, el magnate caído en desgracia se sometió a su cuarta cirugía de rodilla en dos años.

A través de Instagram, admitió que en ese momento era muy propenso a accidentes: “Soy torpe, tropiezo, me caigo, caigo en agujeros”, dijo.

“Siempre ha sido así. Esta es mi cuarta cirugía en dos años. Me han operado dos veces el manguito rotador, me han reemplazado la rodilla y ahora me operaron el cuádriceps (...) Al final del día, esto es obra de Dios para hacerme ir más lento”, admitió.

Las acusaciones en contra de Sean ‘Diddy’ Combs

El intérprete de ‘I’ll Be Missing You’ fue detenido desde septiembre pasado por los cargos de tráfico sexual federal, crimen organizado y prostitución.

El 3 de diciembre se le negó la libertad bajo fianza (por tercera vez) y está a la espera de que comience su juicio el 5 de mayo.

Sean Combs fue acusado de abusar de varias mujeres y de dirigir Bad Boy Records, como una “empresa criminal” durante más de una década.

De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, el encarcelamiento y las acusaciones en su contra le han pasado factura a su cuerpo, pues trascendió que actualmente luce mucho más delgado y canoso.