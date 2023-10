Selena Gómez confiesa que dejó Instagram por Justin Bieber: “Acababan de romperme el corazón”

Selena Gómez es la mujer con más seguidores en Instagram, según reporta Fast Company. La cuenta de la actriz es seguida por 430 millones de personas, sin embargo, la también cantante no siempre ha tenido una buena relación con esta red social. De hecho, hubo un tiempo en el que la abandonó totalmente, justo después de que se separara de Justin Bieber.

Selena y Justin mantuvieron una larga e intermitente relación que terminó definitivamente en 2018. Pocas semanas después, se confirmó que el cantante y Hailey Baldwin ya eran pareja. “Me acababan de romper el corazón. No necesitaba ver lo que hacía todo el mundo”, dijo Selena en entrevista con dicho medio, refiriéndose a porqué dejó Instagram.

Tan solo unas semanas después de la separación de Selena Gomez y Justin Bieber, se confirmó que él ya tenía una nueva relación.

En esa época, Selena fue diagnosticada como bipolar, esto la hizo poner atención en su salud mental. “Pasé una temporada muy dura. Tenía altibajos, y no sabía qué hacer, así que no podía controlarlo. Quería cancelar cosas. Era una sensación tormentosa. Por eso, cuando supe mi diagnóstico, fue como: ‘Oh, vale, me siento un poco aliviada, entiendo un poco más’. Busqué segundas opiniones. Fui a médicos. Tengo la suerte de contar con gente que me ayuda a sobrevivir cada día”, contó la protagonista de Only Murders in the Building.

A esto se sumaban las constantes críticas que recibía por su aspecto. “Ninguna de las tallas de muestra me quedaba bien, y eso me hacía sentir avergonzada”, recordó la actriz. “Luego estaban esos momentos en los que no me sentía positiva con mi aspecto por lo que veía en Instagram”, ahondó Selena, quien al darse cuenta de que estaba en una relación tóxica con las redes sociales, simplemente se desconectó.

La importancia de la salud mental para Selena Gómez

Después de que terminara su relación con Justin Bieber, Selena emprendió un viaje de autocuidado y amor propio. Su diagnóstico de bipolaridad y la presión social por tener un cuerpo delgado, la llevaron a cuestionarse sobre el impacto de la industria de la belleza en la salud mental. “El mito de la belleza: una obsesión por la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un ciclo interminable de desesperanza, autoconciencia y odio hacia sí misma, mientras intenta cumplir la imposible definición de la sociedad de una belleza sin defectos. Elegí cuidarme porque quiero, no para demostrar nada a nadie”, publicó en Instagram, durante un descanso de su exilio digital.

Luego, esa publicación sentaría las bases para la construcción de Rare Beauty, su marca de maquillaje, la cual dona un 1% de sus ventas a ayudar a programas en favor de la salud mental. Selena Gómez también es fundadora de Wondermind, una plataforma con recursos para encontrar el equilibrio y desestigmatizar las enfermedades mentales.