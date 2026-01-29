Selena Gomez y Justin Bieber estarán en el mismo lugar por primera vez desde 2017

Los Premios Grammy 2026 podrían marcar un momento simbólico para la cultura pop. Selena Gomez y Justin Bieber estarán en el mismo evento por primera vez desde 2017, año en el que fueron vistos juntos públicamente por última vez.

Aquella última aparición ocurrió en noviembre de 2017, cuando ambos fueron fotografiados durante una salida informal en Los Ángeles, poco antes de que su relación terminara de forma definitiva en 2018. Desde entonces, no han vuelto a coincidir en un evento público de esta magnitud.

Este posible reencuentro se da en un contexto completamente distinto para ambos. Justin Bieber ha sido confirmado como artista invitado en la ceremonia, marcando su regreso al escenario de los Grammy después de varios años. Su participación es una de las más esperadas de la noche.

Por su parte, Selena Gomez asistirá a la gala como nominada, consolidando uno de los momentos más relevantes de su carrera musical reciente. Su presencia en la premiación refuerza su evolución artística y su vigencia dentro de la industria.

Aunque no existe confirmación de un encuentro directo entre ambos durante la ceremonia, el simple hecho de compartir espacio después de casi ocho años sin apariciones públicas juntos ha generado una fuerte expectativa entre fans y medios, convirtiendo a los Grammy 2026 en una de las ediciones más comentadas, no solo por la música, sino por la historia que vuelve a cruzarse en el mismo escenario.