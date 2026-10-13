Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Selma Blair se declara no culpable de agresión tras altercado en vuelo: Atribuye episodio a emergencia médica

Tras ser detenida al aterrizar un vuelo procedente de Los Ángeles, la intérprete compareció ante un tribunal de Nueva York donde su defensa argumentó que el incidente derivó de una desorientación por falta de medicación y un golpe, mientras enfrenta cargos estatales y federales.

Octubre 13, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Selma Blair

Los representantes legales de la actriz argumentaron que la conducta de Blair no fue intencional.

Getty Images

La actriz estadounidense Selma Blair se declaró no culpable de los cargos de agresión presentados en su contra tras un altercado registrado a bordo de un vuelo comercial de Delta Air Lines que cubría la ruta entre Los Ángeles y Nueva York. El caso, que trascendió masivamente en las últimas horas, ha generado amplio revuelo debido a la gravedad de los señalamientos y la posterior comparecencia judicial de la intérprete.

El incidente en pleno vuelo y la intervención hospitalaria

De acuerdo con los reportes oficiales y la investigación preliminar, el altercado comenzó en el aire cuando la aeronave se aproximaba a su destino. El piloto notificó a la torre de control sobre una pasajera conflictiva que presuntamente agredió físicamente a dos auxiliares de vuelo —quienes resultaron con lesiones—, lo que obligó a inmovilizarla a bordo.

Tras el aterrizaje, la actriz fue detenida por la policía y trasladada al Jamaica Hospital Medical Center para una evaluación. Durante su estancia en el centro médico, las autoridades indicaron que se produjo un nuevo forcejeo en el que Blair presuntamente pateó en el pecho a una enfermera.

La postura de la defensa y la decisión judicial

Durante su presentación ante el tribunal este lunes, los representantes legales de la actriz argumentaron que la conducta de Blair no fue intencional. Según explicó su equipo de defensa, la intérprete experimentó un cuadro severo de desorientación y confusión provocado por una combinación de agotamiento extremo, un golpe en la cabeza sufrido durante el vuelo y la falta de suministro de su medicación habitual para la esclerosis múltiple.

Por su parte, la jueza Indira Khan fijó una fianza de 20,000 dólares en efectivo o 60,000 en caución, la cual fue cubierta para permitir su libertad provisional. Durante la audiencia, la magistrada enfatizó que el proceso se regirá bajo los procedimientos ordinarios sin tratos preferenciales por su estatus de celebridad, dictando además una medida de protección a favor de la enfermera agredida

En paralelo a los cargos estatales por los altercados con el personal médico y de seguridad, el caso continúa bajo la lupa de las autoridades federales en Brooklyn, con una próxima audiencia programada en la agenda judicial.

Selma Blair
Marjorie Daphnis
Relacionadas
Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”
Entretenimiento
Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”
Octubre 13, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte? La historia de amor del fallecido actor de Breaking Bad
Entretenimiento
¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte? La historia de amor del fallecido actor de Breaking Bad
Octubre 12, 2026
 · 
Tania Franco
Celine Dion
Entretenimiento
Céline Dion y el reto físico detrás de su emotivo regreso a los escenarios
Octubre 12, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Muere RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años: ¿qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?
Entretenimiento
Muere RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años: ¿qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?
Octubre 12, 2026
 · 
Tania Franco
Kim Kardashian revela la sorprendente cantidad de niñeras que necesita para cuidar a sus 4 hijos
Entretenimiento
Kim Kardashian revela la sorprendente cantidad de niñeras que necesita para cuidar a sus 4 hijos
Kim Kardashia reveló detalles poco conocidos sobre su rutina como mamá y cómo logra equilibrar la maternidad con sus múltiples compromisos profesionales.
Octubre 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Carlos Rivera se despide de Quién es la máscara entre lágrimas
Entretenimiento
Carlos Rivera se despide de ¿Quién Es La Máscara? conmovido y revela cómo vivió los momentos más difíciles
Durante el estreno de la nueva temporada, el cantante protagonizó una emotiva despedida en la que agradeció a la producción por acompañarlo durante años y dedicó unas palabras especiales a Mauricio Ochmann, quien llega como nuevo investigador.
Octubre 11, 2026
 · 
Tania Franco
Tobey Maguire sorprende al oficiar la boda de su exesposa Jennifer Meyer con un multimillonario
Entretenimiento
Tobey Maguire sorprende al oficiar la boda de su exesposa Jennifer Meyer con un multimillonario
Tobey Maguire, exesposo de Jennifer Meyer, ofició su boda con Geoffrey Ogunlesi, apenas unas semanas después de finalizar oficialmente su divorcio.
Octubre 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Alejandro Sanz lanza romántica indirecta a Stephanie Cayo en su concierto de la CDMX
Entretenimiento
Alejandro Sanz lanza romántica indirecta a Stephanie Cayo en su concierto de la CDMX
El cantante español hizo vibrar a miles de fans durante su gira “¿Y ahora qué?”, pero uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando hizo una referencia especial a su novia
Octubre 11, 2026
 · 
Tania Franco