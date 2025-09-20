¡Shakira cierra con broche de oro su gira en México! Rompe un récord histórico en nuestro país

La noche del 18 de septiembre marcó un momento histórico para la música en vivo en México. Shakira cerró su paso por el país con el último concierto de su “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, luego de 12 presentaciones en el Estadio GNP Seguros con más de 65 mil asistentes cada noche. Este hito la consagra como la artista con el tour más grande en la historia de México, un récord sin precedentes para la estrella colombiana.

Un cierre cargado de emociones y gratitud

En su mensaje posterior al concierto, Shakira expresó que lo vivido “solo se vive una vez en la vida” y agradeció profundamente al público mexicano por acompañarla durante tres décadas de carrera. “Gracias México por creer en mí siempre, por darme tanto. Por cantar, llorar y reír conmigo estos 30 años”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram. También agregó que llevará a México “en el corazón cada día de mi vida”, subrayando la conexión única que ha construido con su público mexicano.

La sorpresa de la noche: Danna en el escenario

Como broche especial, Shakira invitó a Danna Paola a interpretar “Soltera” en vivo, siendo la tercera vez que la cantante mexicana se une al tour para esta canción. Este momento, recibido con euforia por el público, selló la noche como un homenaje a la nueva generación de artistas latinoamericanas y reforzó el espíritu colaborativo del tour.

Con este cierre, Shakira no solo reafirma su poder de convocatoria, sino también su capacidad de conectar emocionalmente con los fans. Su gira en México deja una marca imborrable en la industria del entretenimiento y en el corazón de los miles de asistentes que corearon cada tema. La artista colombiana se despide del país con un mensaje claro: México es, y seguirá siendo, parte fundamental de su historia musical.