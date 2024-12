Shakira comparte un tierno momento junto a sus hijos durante los ensayos de su tour: VIDEO

Shakira se prepara para su tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y lo hace acompañada de sus dos hijos. Mediante un video que la cantante y compositora colombiana compartió en sus redes sociales, podemos ver que Sasha y Milan están con su madre tras bambalinas, mientras la estrella del pop ensaya.

En el tierno clip, podemos ver a la intérprete de Soltera practicar frente al micrófono, pero también todas las muestras de cariño que tiene con sus hijos, quienes están al lado de la cantante en todo momento. “Esos besitos siempre me hacen cantar mejor #LMYNLWorldTour”, escribió Shakira para acompañar la publicación.

Los seguidores de la colombiana no tardaron en reaccionar al video con miles de me gusta, y comentarios de apoyo. “Para ellos, simplemente mamá. Para el mundo, Shakira. Gracias por compartir ese lado tan humano y especial”, “El amor que se le nota a Shakira por sus hijos y el amor 100% correspondido de sus hijos hacia ella” y “Ese amor de madre que siempre le das a tus pequeños somos testigos de eso”, son algunos de los mensajes que dejaron los fans.

¿Cuál es el setlist del World Tour de Shakira?

Aún no se reveló el setlist oficial de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, algo que probablemente se hará esperar hasta febrero, cuando arranque la gira en Río de Janeiro (Brasil). Semanas atrás, Shakira organizó una votación para que sus seguidores escogieran su canción favorita de todo su repertorio, misma que sumaría a la lista de canciones de la gira, aunque de momento no se dio a conocer cuál sería esa canción.

¿Cuándo llega Shakira a México?

Para México, Shakira tiene varias presentaciones agendadas. En Monterrey estará en Estadio BBVA el 12 y 13 de marzo; en Guadalajara en el Estadio Akron el 16 y 17 de marzo. En Ciudad de México están programados siete conciertos, el 19, 21, 23, 25, 27, 28 y 30 de marzo en el Estadio GNP Seguros.

