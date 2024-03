Shakira reveló cómo se llama la última canción que le dedicará a Gerard Piqué

La música a menudo sirve como un vehículo para expresar emociones profundas y experiencias personales, y Shakira ha utilizado este medio para compartir su proceso de sanación tras su separación de Gerard Piqué.

La cantante colombiana ha dado a conocer detalles sobre "Última”, la balada con la que cierra un capítulo significativo de su vida y pone fin a su relación con el exfutbolista del FC Barcelona.

"Última”, una despedida musical de Shakira

En la víspera del lanzamiento de su nuevo álbum, Shakira compartió con sus seguidores algunas anécdotas sobre "Última”, una canción que describe como la última que escribirá sobre Piqué.

En una entrevista con The New York Times, la artista colombiana mencionó la necesidad imperiosa de expresar sus sentimientos a través de esta pieza: “Teníamos todas las pistas terminadas, pero pensé: ‘No, no, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo’”.

La canción habla de una despedida y el reconocimiento de que el amor se perdió “a mitad de camino”, evidencia de un proceso de reflexión y aprendizaje tras el fin de su relación. Las letras sugieren una conversación final, un adiós definitivo marcado por la aceptación y la madurez emocional.

Un proceso de transformación

Shakira describe la creación de su último disco, “Las mujeres ya no lloran”, como un “proceso alquímico”, en el cual cada canción representó una etapa en su reconstrucción personal.

“Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, mencionó.

Este álbum, el duodécimo en su carrera y el primero en siete años, ha generado una gran expectación, tanto por incluir temas que ya se han hecho virales, como por ofrecer una mirada introspectiva a la nueva vida e ilusiones de la artista tras su ruptura con Piqué, anunciada oficialmente el 4 de junio de 2022.

Shakira desmiente los rumores

Además de abordar su proceso de sanación a través de la música, Shakira ha tenido que enfrentarse a especulaciones y rumores sobre las circunstancias de su separación. Uno de los rumores más divulgados había sido que la cantante sospechó de una infidelidad tras notar la falta de mermelada en su hogar, algo que ella misma ha desmentido en entrevistas recientes, donde tajantemente aclaró que esa historia no era cierta.

La revelación de "Última” por parte de Shakira cierra un capítulo en su vida personal y artística, además de que ofrece a sus seguidores una balada cargada de emoción y sinceridad. Con este tema, Shakira se despide de Gerard Piqué y abre paso a una nueva etapa de su vida, marcada por el crecimiento personal y la búsqueda de nuevas ilusiones. El lanzamiento de “Las mujeres ya no lloran” se convierte en un testimonio de su evolución y fortaleza, consolidando una vez más a Shakira como una de las artistas más influyentes de su generación.