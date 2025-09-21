Suscríbete
Shakira visita la Casa Azul de Frida Kahlo tras su último concierto en México

La colombiana no podía irse de México sin salir de paseo con sus hijos

September 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
shakira-visita-casa-azuljpg

Instagram @shakira

Shakira visitó la Casa Azul de Frida Kahlo con sus hijos Sasha y Milan tras ofrecer su último show en la Ciudad de México. Aunque la colombiana trató de pasar desapercibida usando una gorra, los fans la descubrieron.

Su visita se dio antes de que la colombiana volviera a Estados Unidos. La cantante fue captada caminando por la Casa Azul, ubicada en Coyoacán, al sur de la CDMX.

Shakira se tomó algunas fotos con sus fans y después realizó el recorrido por el interior del emblemático lugar de la mano de sus hijos. El momento fue grabado y se difundió en redes sociales.

La famosa artista se despidió de México tras concluir su serie de doce conciertos en el Estadio GNP, como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran world tour”.

En redes se viralizó un video del momento en que la cantante bajó del escenario y rompió en llanto por el cariño que recibió de sus fans que se dieron cita a sus conciertos.

En su cuenta de Instagram escribió, “lo que viví anoche solo se vive una vez en la vida. Mi última noche, después de 12 estadios GNP con 65 mil personas cada noche, en una ciudad que ha visto cantar a los mejores y más grandes artistas del planeta. Gracias México por creer en mi siempre, y por darme tanto. Por cantar, llorar y reír conmigo estos 30 años y gracias por este homenaje, uno de los más grandes de mi carrera. Los llevo en mi corazón cada día de mi vida. Ustedes son mis hermanos desde siempre y para siempre. Te amo México”.

Shakira
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
