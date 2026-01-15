¡Shawn Mendes está en CDMX! Es captado en video durante una visita discreta

Shawn Mendes fue visto recientemente en la Ciudad de México, donde aprovechó su visita para disfrutar de un café Testarudo, en la colonia Juárez. El intérprete canadiense se dejó ver sin escoltas llamativas, lo que rápidamente generó revuelo en redes sociales y entre sus seguidores.

La aparición de Mendes no pasó desapercibida y vuelve a colocar a la CDMX como uno de los destinos favoritos de figuras internacionales, tanto por su escena cultural como por su oferta gastronómica y estilo de vida. Cada vez es más común ver a celebridades recorrer la ciudad con naturalidad, reforzando su estatus como punto de encuentro global.

Por ahora, el cantante no ha revelado el motivo oficial de su visita, pero su presencia ha sido suficiente para encender la conversación digital y despertar expectativas entre sus fans mexicanos.