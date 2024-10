Shawn Mendes hizo el homenaje más emotivo a Liam Payne con esta canción

En una noche emotiva en el Brooklyn Paramount Theater, Shawn Mendes rindió un homenaje muy conmovedor a Liam Payne, el fallecido exintegrante de One Direction. Durante su concierto en Nueva York, Mendes dedicó su nueva canción, “Heart of Gold”, a Payne, quien murió inesperadamente a los 31 años.

¿Cómo fue el homenaje de Shawn Mendes a Liam Payne?

El evento tuvo lugar días después de la trágica noticia del fallecimiento de Payne. Mendes, visiblemente afectado, el cantante canadiense detuvo su actuación para compartir unas palabras con el público: “Nos enteramos de la noticia sobre Liam, fue devastador”. Además recordó a Payne como un “alma hermosa”, el intérprete de “Stitches” expresó su dolor y la pérdida de un amigo y colega.

“El mundo está llorando por ti, hermano, y todos estamos orando por tu hijo y tu familia. Te extraño. Esta es para ti esta noche, Liam, de parte de todos nosotros”, declaró Mendes antes de interpretar “Heart of Gold”. Esta canción simboliza el duelo, a la vez que manifiesta la celebración de la vida y el legado de quienes han partido.

¿Qué pasó con Liam Payne antes de su fallecimiento?

En las semanas anteriores a su muerte, se reportó que Payne estaba atravesando dificultades personales y profesionales significativas.

Según The Sun, amigos cercanos estaban preocupados por su bienestar y habían planeado una intervención debido a su creciente consumo de alcohol y drogas. La situación se complicó aún más cuando, en el día de su muerte, Payne reaccionó de forma negativa y agresiva a las sugerencias de buscar ayuda profesional.

Informes adicionales revelaron que Payne había estado en contacto con mujeres a través de un portal de servicios sexuales en Argentina horas antes de su muerte, para citarse con ellas. Aunque estas mujeres, identificadas como Carla y Laura para proteger su real identidad, visitaron a Payne en su hotel, se retiraron sin recibir pago alguno.

Ese mismo día, más tarde, su comportamiento fue descrito como errático y perturbador por varios empleados y testigos en el hotel.

¿Quién es Shawn Mendes?

Shawn Mendes es un cantante y compositor canadiense nacido el 8 de agosto de 1998 en Pickering, Ontario. Saltó a la fama a principios de la década de 2010, cuando ganó notoriedad primero en la plataforma de videos Vine, donde sus interpretaciones musicales captaron la atención de millones de usuarios. Esta exposición inicial le abrió las puertas para firmar con Island Records, donde lanzó su primer EP en 2014 y su álbum debut, “Handwritten”, en 2015.

Mendes es conocido por su voz melódica y su habilidad con la guitarra, cualidades que resaltan en algunos de sus éxitos más populares como “Stitches”, “Treat you better”, y “There’s nothing holdin’ me back”. Estas canciones dominaron las listas de éxitos internacionales, mientras consolidaban su reputación como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la música pop.

Su éxito continuó con el lanzamiento de otros álbumes como “Illuminate” en 2016 y “Shawn Mendes” en 2018, que incluye el hit “In My Blood”. A lo largo de su carrera, Shawn ha sido reconocido con numerosos premios, incluyendo varios Juno Awards y nominaciones al Grammy, que le permiten destacar como uno de los artistas más influyentes de su generación.

¿Cuál era la relación de Shawn Mendes con Liam Payne?

Aunque Shawn Mendes y Liam Payne no colaboraron extensamente en proyectos musicales, compartieron la camaradería típica del ambiente artístico. Ambos participaron en eventos de la industria y festivales, donde sus caminos se cruzaron en varias ocasiones. Mendes siempre expresó respeto y admiración por Payne, especialmente al valorar su talento y contribución a la música como miembro de One Direction.

La canción “Heart of Gold”, con la que Mendes homenajeó a Liam Payne, forma parte del próximo álbum homónimo de Mendes, “Shawn”, que se espera sea lanzado el 14 de noviembre. Además, la actuación de Mendes en Brooklyn también será parte de su próxima película de concierto, “For Friends and Family Only”, que se estrenará en vísperas del lanzamiento del disco.