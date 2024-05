Subimos el volumen para disfrutar de Juego de Voces

Con Angélica Vale al frente del programa y junto a los Consagrados y Herederos, “Juego de Voces” se ha coronado como uno de los proyectos más especiales de la pantalla chica, ideal para disfrutar de buena música y en familia.

Un día en el foro de Juego de Voces

Visitar Televisa San Ángel, siempre resulta muy especial, pues es nada más y nada menos que la casa de las más grandes estrellas de nuestro país. Entrar a los foros y ser testigo de cómo es que sucede la magia de la televisión y cómo se va armando un programa es algo que pocos podemos contar, pero que sin duda alguna, vale la pena experimentar. Y qué mejor que hacerlo de la mano de un programa tan transparente y familiar como lo es “Juego de Voces”.

A lo largo de esta primera temporada (porque sí, esperamos que vengan muchas más), CARAS ha asistido a diversas grabaciones del proyecto, para compartir grandes momentos junto al elenco y ser testigos de la buena relación que se vive al interior del foro. Porque sí, si algo podemos asegurar es que tanto Angélica Vale, como los Consagrados y Herederos, e incluso la gran producción que está detrás y el público que está al frente de ellos, la pasan muy bien.

Detrás de cámaras

En una de nuestras últimas visitas al foro de “Juego de Voces”, (porque estuvimos presentes desde la presentación del programa), recuerdo llegar y ver a Angélica Vale al centro del escenario, cuando a la par de hacer algunas tomas, aprovechaba los cortes para platicar con el público y, porque no, hasta hacerlos reír con un par de chistes. Seguido de este momento, comenzó a llegar todo el elenco, entonces, la emoción del público asistente no se hizo esperar y fueron muchos los gritos de emoción que recibieron todos y cada uno de los integrantes del proyecto. No obstante, la producción se encargó de darle a cada uno de ellos una merecida bienvenida frente al público para que, por separado, cada participante gozara de sus aplausos.

Mientras tanto, detrás mío escuchaba a la gente de producción pasar un buen rato, pues aunque son muchas las horas que pasan al interior del foro, no cabe duda de que disfrutan de su trabajo.

El escenario se iluminó con todos al centro y el equipo de CARAS nos acercamos para tomar un par de fotos grupales. Todos sonrientes y con la mejor disposición posaron para nuestra cámara.

Isabel Lascurain, siempre con una sonrisa y abierta a dar una entrevista. Joss, con una gran energía y carisma, Lucero y Mijares, entre bromas y muestras de cariño. Erik con todo el estilo y Mía siempre admirándolo. Alicia y Melenie, siempre juntas y pasando un buen rato y los Capetillo robando todas las miradas, claro está sin olvidarnos de la presencia encantadora y angelical de la Vale. Todos y cada uno de ellos han sabido robarse los corazones del público que domingo a domingo los ha seguido, disfrutando de un gran programa para toda la familia.

Juego de Voces, un imperdible de la televisión mexicana. Einar González

Así es Juego de Voces

Divididos en dos equipos, padres e hijos compiten programa a programa en diversas categorías y juegos, para sumar puntos rumbo a la gran final. Por un lado están los Consagrados; Manuel Mijares, Isabel Lascurain, Erik Rubín, Alicia Villarreal y Eduardo Capetillo encabezan el equipo de los Consagrados, siendo grandes referentes de la escena artística y consolidados por grandes trayectorias de varias décadas. Mientras que Lucero Mijares, Joss Álvarez, Mía Rubín, Melenie Carmona y Eduardo Capetillo Gaytán son los Herederos que, programa a programa, se enfrentaron a sus padres, artistas consagrados, en un sinfín de juegos y batallas musicales.

Su arma secreta

A lo largo de los programas, uno de los momentos más esperados por parte del público ha sido el poder conocer el “Arma secreta”, un juego en el que tanto Consagrados como Herederos invitan al escenario a grandes artistas para cantar a su lado. De esta manera hemos sido testigos de grandes interpretaciones y participaciones de artistas como Daniela Romo, Pedro Capó, Paty Cantú, Alex Fernández y muchos más. Sin embargo, debemos confesar que las “armas secretas” más especiales fueron los familiares, amigos y compañeros de agrupación con los que, tanto Herederos como Consagrados, han compartido mas que el escenario.

De esta manera, Lucero Mijares pudo cantar junto a su madre, Lucero; mientras que Isabel y Joss interpretaron dos canciones acompañados de las Pandora y Flans y los Capetillo se enfrentaron en un duelo de voces, al lado de Ana Paula Capetillo y Biby Gaytán. O cuando Mía cantó junto a su hermana Nina, quien la acompañó con el piano e interpretaron una canción para su madre, Andrea Legarreta. Y cómo olvidar el momento en el que tres generaciones de Angélicas, comenzando con Angélica María, seguida de Angélica Vale y finalmente, Angélica Masiel, llenaron de energía el escenario para interpretar juntas “Edi Edi”, éxito de Angélica María.

Los momentos más emotivos

Durante una de las galas, Isabel Lascurain tomó el micrófono para interpretar “Confieso”, una canción dedicada a sus padres. Un momento sumamente emotivo, ya que la emoción le ganó y pidió parar la música por no poder cantar. Sin embargo y como bien lo sabe, el show debía continuar y luego de un par de risas a cargo de Angélica Vale, Lascurain pudo terminar su canción.

No obstante, en el último programa, pudimos ser testigos de un momento madre e hijo en el que Isabel y Joss se dedicaron canciones aún compitiendo contra el otro.

Otro de los grandes momentos, uno muy “Angelical”, fue cuando Angélica Vale “cantó junto a su padre, Raúl Vale”, gracias a una mezcla musical, acompañada de la pantalla mágica que la acompañó cada noche y nos permitió ser testigos de tan emotivo momento.

Sin duda alguna, otro gran momento que nos dejó Juego de Voces fue cuando Mía cantó con su hermana al piano, y en compañía de su madre, momento al cual se sumó Erik Rubín, siempre dejando en claro que, pese a cualquier situación, su familia se mantiene unida por el gran cariño que existe entre todos.

Y cómo olvidar cuando Isabel invitó a las Fans a cantar con ella, mientras que Joss, su hijo, tomó el escenario junto a las Pandora, integrantes del grupo de su madre y quienes lo han visto crecer.

Finalmente, no podemos olvidar el momento en el que Mijares compartió el escenario nada menos que con Daniela Romo, con quien interpretó “Me alimento de ti”, un éxito y clásico de ambos.

Lo mejor de Juego de Voces

A lo largo de nuestras visitas al foro de Juego de Voces, pudimos conversar con todos y cada uno de los participantes, motivo por el cual pudimos confirmar que lo que más han disfrutado los Consagrados de esta experiencia es el poder trabajar y compartir tanto junto a sus hijos. En más de una ocasión, Isabel mostró su emoción por trabajar junto a Joss, mientras que Mijares se mostraba orgullo por ver a su hija en escena, asegurando que su relación era igual en casa que en pantalla. Por su parte Alicia confesaba el gran amor por su hija y mucho más.

Juego de Voces, un imperdible de la televisión

Sin duda alguna, es mucho lo que se puede decir de Juego de Voces, sin embargo, podríamos resumirlo en un gran formato para toda la familia, un programa entretenido que nos ha permitido cantar a todo pulmón, competir desde nuestras casas y disfrutar de la innegable química que existe entre todos sus participantes.

Es así como lo celebramos y reconocemos rumbo a la final de su primera temporada, porque claro que queremos ver muchas más entregas de este gran formato.