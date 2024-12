Sueña con tener un hijo, pero hace años que lo espera: quién es Alejandra Espinoza, la modelo que confesó su lucha

Alejandra Espinoza abrió su corazón y se sinceró con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, sobre la complicada lucha que ha enfrentado este año para convertirse en madre por segunda ocasión.

A través de una publicación que incluye un fuerte mensaje y un video en el que se le ve inyectándose el abdomen, parte de su tratamiento de fertilización, la exreina de belleza habló de los desafíos físicos y psicológicos que le ha traído este gran deseo de ser madre nuevamente.

“Todos estos meses me aferré a lo más grande que tengo, que es mi fé. Jamás pidiéndole a Dios que me permitiera embarazarme nuevamente si no que me acompañara en este último intento y que al igual que siempre aceptaría su voluntad, aunque si les soy sincera esta vez pensé que el video tendría un final diferente, pero aquí es donde entra la frase ‘uno propone y Dios dispone’”, escribió la presentadora.

La lucha de Alejandra Espinoza para convertirse en mamá por segunda vez

La famosa también reveló que a lo largo de este año, muchas veces se sintió triste por no tener los resultados esperados de lograr un embarazo, sin embargo, siempre ha procurado dar su mejor sonrisa y mostrarse feliz ante las cámaras.

“Por muchos meses decidimos enfrentar este proceso solos mi esposo y yo porque nunca me ha gustado sentir que mi tristeza puede ser una carga para la gente que amo (se que es tonto pensar asi pero asi soy). Estoy segura que al igual que muchos que me leen este 2024 me tocó salir a trabajar y dar mi mejor sonrisa en las fotos cuando por dentro era lo que menos quería hacer”.

Alejandra Espinoza narró los problemas físicos y emocionales a los que se ha enfrentado en este proceso, los cuales incluyen pérdida de cabello y cambios de humor.

“A veces me levante con mucha energía y otras veces con no tanta, perdí mucho cabello, mi piel un desastre y de mis cambios de humor mejor ni hablamos pero siempre intentaba animarme con la conciencia de que era parte del proceso, pero ¿qué pasa cuando el resultado no es el que esperabas?”.

A pesar de las dificultades, la presentadora se aferra a su fe y confía que en las enseñanzas que este 2024 le han traído.

“Para mí creer en Dios nunca ha sido pensar que la vida será más fácil, que no sentiremos tristeza, dolor o que si somos buenos obtendremos todo lo que le pedimos. NO, para mí la fé hace que aunque las cosas duelan igual, el dolor sea más llevadero y dure menos porque entiendes mucho más rápido el porqué o el para qué. Este 2024 no fue el más fácil por muchas razones pero a veces así toca y aunque hubiese sido un pésimo año si fuiste atento y aprendiste algo pueden esos momentos marcar el resto de tu vida de una forma positiva. Así que vamos por un 2025 mucho más claro, liviano y con muchas lecciones aprendidas que pondremos en práctica”.

¿Quién es Alejandra Espinoza?

Alejandra Espinoza Cruz nació en Tijuana, Baja California, el 27 de marzo de 1987. Es una modelo, actriz y presentadora que se coronó en 2007 como la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’. En 2006 fue la tercera finalista en ‘Nuestra Belleza México’.

En 2001 emigró con su familia a San Ysidro, California, donde trabajaba en un restaurante de comida rápida y participaba en concursos de belleza en su tiempo libre.

Tras ganar el concurso y reality show en 2007, se convirtió en corresponsal y co-presentadora invitada del programa ‘El gordo y la flaca’. En 2008 fue modelo y co-presentadora del programa ‘Sábado Gigante’ junto a Don Francisco, hasta julio de 2014.

En 2014 fue co-anfitriona de ‘Nuestra Belleza Latinap y en 2015 fue elegida para presentar el reality show de canto ‘La Banda’. Además, en ese año fue embajadora de una marca de cosméticos.

En 2019 regresó a México para participar en la telenovela ‘Rubí’, protagonizada por Camila Sodi y José Ron. Tres años después fue protagonista de la telenovela ‘Corazón guerrero’ junto a Gonzalo García Vivanco y Altaír Jarabo.

En 2011 se casó con Aníbal Marrero y en 2015 le dieron la bienvenida a su hijo, Matteo.