Suki Waterhouse se sincera sobre la dolorosa separación de su expareja Bradley Cooper

Suki Waterhouse se encuentra un gran momento de su vida. La cantante tuvo a su primera hija junto con el actor Robert Pattinson, y actualmente trabaja en su segundo álbum de estudio “Memoir of a Sparklemuffin”.

Sin embargo, no todo fue siempre miel sobre hojuelas y la también actriz lo confiesa al hablar por primera vez de como fue la ruptura con su expareja, Bradley Cooper.

Suki Waterhouse habla por primera vez sobre su separación

En una entrevista, la cantante admitió que las secuelas del final de su relación que duró dos años con Bradley Cooper y quien es 17 años mayor que ella, fueron “aislantes y desorientadoras”, algo de lo que le llevó mucho tiempo recuperarse.

También te puede interesar: Suki Waterhouse reveló detalles de cómo es Robert Pattinson como padre y contó cuál es su único defecto

“Realmente diré que soy muy fuerte en este momento, pero cuando te ocurre algo muy público, la historia que hay detrás es oscura y difícil, y no te va bien. No puedes explicarte ante el mundo, eso es muy aislante y desorientador. Probablemente he tardado una década en recuperarme y ser capaz de tener esta expansión en mi vida”, aseguró la joven.

Suki también dijo que los años 20 de una persona son “bastante sádicos”.

“El amor que experimenté [entonces] solo fue una fetichización, y creo que cuando solo te aman de esa manera, solo te castigan”, dijo, señalando: “Cuando llegas a los 30, casi instantáneamente te otorgan un poco más de respeto. Es un poco encantador y sorprendente al mismo tiempo”.

No se arrepiente de sus relaciones pasadas

A pesar de esto, la cantante señaló que no se arrepiente de nada que ha vivido, ni de sus relaciones por más complicados que fueron los finales.

“No me arrepiento de nada. Todos esos caminos caóticos que tomó mi vida siempre fueron materiales. Incluso todas esas cosas que parecían difíciles me han llevado a un amor que es realmente puro”, mencionó. “Me levanto por la mañana sintiéndome bien. Probablemente volveré a caer en algún momento, así es como funciona. Pero llevas tus cicatrices y si puedes tomarlas y convertirlas en algo y compartirlas, entonces eso es lo máximo”, finalizó.

Suki Waterhouse también salió con el músico Miles Kane y el actor Diego Luna.