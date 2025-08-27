Suscríbete
Taylor Swift y Joe Alwyn: la relación más larga que tuvo la cantante

La relación más duradera de Taylor Swift fue con el actor británico Joe Alwyn

Diana Laura Sánchez
taylor swift joe alwyn

Taylor Siwft y Joe Alwyn duraron poco más de seis años juntos

El actor Joe Alwyn tuvo un papel muy importante en la vida de Taylor Swift, ya que fue con quien tuvo su relación más duradera.

Los famosos iniciaron su romance de manera discreta en 2016, tras conocerse en la Met Gala del mismo año, después comenzaron a verse en privado aunque no fue hasta mediados de 2017 que los rumores de su romance comenzaron a circular con fuerza, hasta que su relación llegó a su fin en abril de 2023.

Durante gran parte de su relación, ambos optaron por mantener un perfil bajo, aunque solo en 2018 hicieron su primera aparición pública juntos en el estreno de una película protagonizada por Alwyn.

La relación fluyo con el arte, ya que el actor contribuyó como coautor con el seudónimo “William Bowery” en canciones destacadas de los álbumes Folklore y Evermore, entre otras.

Fuentes cercanas a la expareja indican que la ruptura fue por diferencias entre ambos, ya que Swift es una estrella muy activa públicamente mientras que Alwyn es una persona más introvertida y evitaba la fama.

De acuerdo con varios reportes, su ruptura fue “amistosa y sin drama” debido a que simplemente “se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo”. People informó que Taylor fue quien impulsó la separación, ya que notaba que estaban en distintos momentos de sus vidas.

Por su parte, Alwyn describió su relación como “larga, amorosa y comprometida”, y compartió lo difícil que fue enfrentar una ruptura privada convertida en tema público.

Taylor Swift le dedicó varias canciones a su ex, con letras inspiradas en su historia de amor.

