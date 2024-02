Su propia ‘Love Story': Taylor Swift y Travis Kelce fueron captados en el after party del Super Bowl y enamoraron a todos

Tras la arrasadora victoria de Kansas City Chiefs en el Super Bowl, los jugadores que resultaron campeones por segunda ocasión consecutiva se dispusieron a celebrar por todo lo alto.

Entre los asistentes del after party no podían faltar Taylor Swift y Travis Kelce, quienes protagonizaron un festejo de película en la cancha del Allegiant Stadium, sede del encuentro deportivo más importante del año en la categoría de futbol americano.

Durante la fiesta por el triunfo de los Chiefs, Taylor Swift y Travis Kelce derramaron miel y se desbordaron en constantes muestras de cariño, mismas que quedaron grabadas y lograron conquistar al internet gracias a la evidente conexión que existe entre ambos.

Taylor Swift y Travis Kelce viven su propia Love Story en la fiesta de los Chiefs

En las imágenes que se viralizaron del romántico festejo de Taylor Swift y Travis Kelce en el after party, se puede apreciar lo mucho que el jugador disfruta de la música de su novia, pues en la fiesta sonaron varios éxitos de la cantante y él no perdió oportunidad de corearlos de inicio a fin.

Algunas de las fotografías de la exclusiva celebración por la victoria de Kansas City Chiefs delataron la efusividad con la que disfrutaron de la noche, misma en la que bailaron con amigos y colegas de Travis y reiteraron que su relación va mejor que nunca, lo que se debe en parte a que poseen una personalidad parecida que los hace afines.

Las canciones que Taylor y Travis se dedicaron en el after party del Super Bowl

Gracias al conocimiento que mostró en el after party del Super Bowl Travis Kelce sobre las canciones de Taylor Swift, las redes fueron testigo de la naturaleza con la que parecen “dedicarse” los temas y específicamente dos de ellas se convirtieron en los nuevos himnos de su popular historia de amor.

Las canciones que la pareja no dudó en entonarse mirándose a los ojos son You Belong With Me y Love Story, ambas con letras románticas que hacen referencia al sentimiento de encontrar a alguien que parece estar hecho a la medida.