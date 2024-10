Thalía publicó este emotivo VIDEO tras los dos infartos que sufrió su hermana, y conmovió a sus fans

Thalía pasa por un momento muy difícil, luego de que su hermana Ernestina Sodi fuera hospitalizada de emergencia tras sufrir dos infartos al microcardio.

Si bien la cantante no ha dado una declaración oficial al respecto, fue mediante su cuenta de Instagram que compartió un video donde expresó su sentir por la situación.

En el clip, la estrella de Marimar conduce mientras canta la canción “Be Alright”, de Evan Craft,Danny Gokey & Redimi2. Con un look muy natural, Thalía entona partes de la melodía y en algunos momentos es evidente que los sentimientos le ganan ya que es incapaz de continuar con la letra. “Todo va a estar bien”, se le escucha.

“El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder! Es el arma y escudo de todos los que en El confían. Mi Dios todo poderoso está en control. Te alabo te exalto y te AMO Padre mío. Aquí vamos! En ti y para ti! En tus fuerzas no en las mías”, escribió la cantante para acompañar la publicación.

Además del video, la intérprete de No me enseñaste compartió varias imágenes que hacen alusión a la búsqueda de fuerza de voluntad. Sobre esto, sus seguidores no dudaron en dar ánimos a la estrella afirmando que saldrá adelante.

¿Cuál es el estado de salud de Ernestina Sodi, la hermana de Thalía?

Luego de sufrir dos infartos, Ernestina Sodi fue ingresada en un hospital en la Ciudad de México. Por el momento, su estado de salud se reporta como delicado.

“Está grave, pero estable, la estabilizaron de sus signos vitales y están viendo las repercusiones”, comentó al respecto la periodista Ana María Alvarado.

Además, se informó que su hija, Camila Sodi, quien está fuera del país, se puso muy mal ante la noticia y que ya está regresando para estar con su mamá.