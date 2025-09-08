The Weeknd llegará al Estadio GNP Seguros: todo sobre su visita

The Weeknd hará un recorrido por sus grandes éxitos como “One Of The Girls”, “Timelss”, “Starboy”, entre otros. Los boletos para verlo estarán disponibles a través de Ticketmaster y en taquillas del inmueble.

El artista volverá a México con su gira que promete una experiencia completamente renovada, con una gran producción. Una de las sorpresas es que vendrá acompañado por Anitta, la brasileña que pondrá a bailar al público previo a que el cantante suba al escenario.

Esta es una gran oportunidad para los fans del artista canadiense, considerado como una de las figuras más influyentes del pop, R&B y música urbana a nivel global.

Bajo el nombre real de Abel Tesfaye, The Weeknd ha construido una carrera sólida que lo distingue por su inconfundible voz.

La gran venta para clientes HSBC será el 8 y 9 de septiembre. Los precios van desde los $2,754.00 MXN, hasta los $1,266.00 MXN. Mientras que la venta general será el 10 de septiembre.