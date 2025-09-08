Suscríbete
Entretenimiento

The Weeknd llegará al Estadio GNP Seguros: todo sobre su visita

El cantante y compositor canadiense llegará a la CDMX el 20 y 21 de abril del 2026 para ofrecer conciertos como parte del After Hours Til Dawn Stadium Tour

September 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
the-weeknd-mexico.jpg

The Weeknd hará un recorrido por sus grandes éxitos como “One Of The Girls”, “Timelss”, “Starboy”, entre otros. Los boletos para verlo estarán disponibles a través de Ticketmaster y en taquillas del inmueble.

El artista volverá a México con su gira que promete una experiencia completamente renovada, con una gran producción. Una de las sorpresas es que vendrá acompañado por Anitta, la brasileña que pondrá a bailar al público previo a que el cantante suba al escenario.

Esta es una gran oportunidad para los fans del artista canadiense, considerado como una de las figuras más influyentes del pop, R&B y música urbana a nivel global.

Bajo el nombre real de Abel Tesfaye, The Weeknd ha construido una carrera sólida que lo distingue por su inconfundible voz.

La gran venta para clientes HSBC será el 8 y 9 de septiembre. Los precios van desde los $2,754.00 MXN, hasta los $1,266.00 MXN. Mientras que la venta general será el 10 de septiembre.

The Weeknd
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
lady-gaga-mtv.jpeg
Entretenimiento
Lady Gaga acudió solo 15 minutos a los MTV VMAs por esta razón
September 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
boda-de-patrick-Schwarzenegger.jpeg
Entretenimiento
Patrick Schwarzenegger se casó con Abby Champion en una boda llena de celebridades
September 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mariah-carey.jpeg
Entretenimiento
Mariah Carey recibe Video Vanguard Award de Ariana Grande en los VMAs
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.jpeg
Entretenimiento
Por qué Ricky Martin hizo historia al recibir el Latin Icon Award
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mtvvmas-2025-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2025
Ricky Martin hizo historia como el primer artista en recibir el Latin Icon Award.
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
michelle-renaud-mama-por-tercera-vez-embarazada.jpeg
Entretenimiento
Michelle Renaud y Matías Novoa anuncian que están esperando a su segundo hijo en común
¡Está embarazada! Desde Londres, los actores dieron a conocer la feliz noticia
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
La vida de Chuck - Película
Entretenimiento
La vida de Chuck: la película más hermosa del año de la que nadie está hablando
Una película inesperada, conmovedora y esperanzadora que casi nadie está viendo, pero que ya es considerada una de las más bellas del cine reciente
September 07, 2025
 · 
Tania Franco
Unknown Number: The High School Catfish - documental de Netflix
Entretenimiento
El documental de Netflix que está impactando a todos
Mensajes anónimos, manipulación psicológica y un giro final que deja a los espectadores en shock. De esto trata...
September 07, 2025
 · 
Tania Franco
kim-kardashian-skims-marca-tienda-en-mexico.jpg
Entretenimiento
Kim Kardashian abre la primera tienda de su marca Skims en México
La socialité estadounidense trae su marca de ropa interior a nuestro país
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez