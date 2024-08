Todo un romántico: este es el tierno gesto con el que Ryan Reynolds conquistó a Blake Lively

Blake Lively y Ryan Reynolds son una de las parejas más queridas de Hollywood, y es que la química que hay entre ambos parece insuperable.

La actriz se encuentra promocionando su nueva película “It ends With Us”, y fue durante una para la revista People que reveló cómo fue que su famoso marido terminó enamorándola.

“Cuando mi marido y yo empezamos a salir, él me enviaba un ramo de flores todas las semanas”, revelaba la actriz a la revista citada.

Sin embargo, no era el detalle de las flores lo que más gustó a Blake, sino lo que estas escondían: “Una tarjeta con alguna frase sobre algo que había sucedido esa semana. Algo gracioso o emotivo que alguno de nosotros había dicho”.

“Fue sólo una pequeña cita de la semana. Fue algo tan hermoso y romántico. ¡Ahora tenemos 4 mil niños!”, dijo entre risas.

Los actores se conocieron durante la grabación de Linterna Verde en 2011, y finalmente se dieron el ‘sí, quiero’ al año siguiente. Desde entonces, están de lo más unidos.

La pareja ha formado una gran familia junto a sus cuatro hijos: James, Inez, Betty y Olin.

Blake Lively y Jenny Slate protagonizan “It ends With Us”

La estrella de Gossip Girl interpreta a la dueña de una florería llamada Lily Bloom en su nueva película, It ends With Us. Blake protagoniza la cinta junto a Jenny Slate, quien interpreta a Allysa. La película está dirigida por su coprotagonista Justin Baldoni.

Sobre su trabajo con Lively, Slate comentó: “Trabajar con Blake y crear ese vínculo en esta película es algo por lo que siempre estaré agradecida”, continuó la comediante. “Allysa y Lily tienen un vínculo verdadero, de persona a persona, y ha sido un gran regalo que Blake y yo también lo hayamos desarrollado. Tuvimos mucha suerte”, recalcó.

