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Tom Holland revela quiénes estuvieron presentes en su boda con Zendaya

El actor confirmó por primera vez que ya se casó con la estrella de Euphoria y compartió un detalle que sorprendió a sus seguidores

Junio 16, 2026 • 
Tania Franco
Tom Holland revela quiénes estuvieron presentes en su boda con Zendaya

(Photo by Pablo Cuadra/Getty Images)

Tom Holland finalmente confirmó que él y Zendaya ya son esposos. La revelación ocurrió durante una entrevista con Esquire durante la alformbra roja de “Spider-Man: Brand New Day”, en la que el actor habló sobre las imágenes falsas de una supuesta boda que circularon recientemente en internet.

Tom Holland revela quiénes estuvieron presentes en su boda con Zendaya

(Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

La inteligencia artificial y la boda

Según relató Holland, las fotografías generadas con inteligencia artificial llegaron a confundir incluso a algunos de sus familiares. Su abuela, por ejemplo, creyó que la boda había ocurrido sin que ella fuera invitada, lo que provocó una conversación familiar sobre el tema.

Fue entonces cuando el protagonista de Spider-Man dejó entrever que la ceremonia sí se había celebrado. Cuando le preguntaron si tuvo que tranquilizar a otros familiares que pudieron haberse sentido excluidos, respondió: “No, porque todos estuvieron ahí”.

Aunque el actor evitó profundizar en los detalles del enlace, agregó: “Eso es todo lo que obtendrán sobre eso”, dejando claro que él y Zendaya continuarán manteniendo su vida privada lejos de los reflectores. La pareja se conoció durante el rodaje de “Spider-Man: Homecoming” y, tras años de rumores, confirmó su relación en 2021. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más queridas de Hollywood gracias a la discreción con la que han manejado su romance.

Tom Holland Zendaya Spider Man
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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