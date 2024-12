Tras la muerte de Silvia Pinal, Eugenio Derbez detalla cómo le gustaría que fuese su funeral

Luego de la muerte de Silvia Pinal el pasado 28 de noviembre, muchos famosos se han pronunciado para rendirle un homenaje, uno de ellos es Eugenio Derbez, quien tras la despedida de la actriz reveló cómo le gustaría que fuese su propio funeral.

Durante un encuentro con los medios, el actor y productor confesó que quiere hacer un pre-velatorio acompañado de sus seres queridos y aseguró que sabe muy bien qué es lo que quisiera para su funeral.

Eugenio Derbez quiere su propio homenaje

Un reportero le preguntó al famoso si a él también le gustaría recibir un homenaje, tal como el que organizaron para Silvia Pinal en Bellas Artes, a lo que Eugenio Derbez respondió que lamentaba que ese tipo de tributos no se den en vida.

“Estaba pensando en eso y dije: qué triste que unos días antes todo el mundo la veía en redes sociales y decían ‘ay, anda delicada, qué se yo’, y nadie se acercó en vida a ella, y una vez que se muere, México entero se vuelca a ir a despedirla cuando ya no se enteró’”, dijo el actor.

“Se me hace un poquito injusto, yo creo que siempre hay que celebrar en vida y no en el funeral en donde ya el que murió ya no se entera de lo que le están haciendo”, añadió.

Por ello, tiene planeado hacer un “pre-velatorio” cuando aún esté vivo, para poder darse cuenta de toda la celebración en su honor.

Eugenio Derbez detalla cómo quiere que sea su funeral

El también productor señaló que quiere que su funeral sea una fiesta y se le recuerde tal como fue, una persona divertida, con muy buen humor, por lo que pide que los asistentes pasen a contar chistes.

“Que cuenten chistes en mi velorio, que sea una fiesta, que se celebre, que no haya lágrimas, que la gente pase a contar chistes, sí, eso tiene que ser”, explicó.

En cuanto a la foto con la que quiere ser recordado en su funeral, Eugenio Derbez pidió que sea en una donde esté “arregladito y peinadito”.

Eugenio Derbez se despide de Silvia Pinal

Eugenio Derbez conoció a Silvia Pinal desde hace muchos años, no solo por su trabajo con ella, también porque su mamá, Silvia Derbez, quien murió en 2002 a los 70 años, fue amiga de la gran ‘diva del cine de oro mexicano’.

“Era querida por el mundo entero, una de las grandes divas de México y nos dolió mucho a todos su partida”, lamentó el actor.

“Trabajó mucho conmigo, nos queríamos mucho, trabajó con mi mamá, eran contemporáneas, eran muy amigas y luego me tocó a mí trabajar con ella en algunas ocasiones que la invitaba a mi programa… lindísima, siempre fue una reina”, añadió el famoso.

Tras la muerte de la actriz, Eugenio Derbez compartió un divertido sketch con ella, donde Silvia Pinal demostró que no solo era una gran actriz, sino que poseía un increíble sentido del humor.

“#SilviaPinal descansa en Paz. La última Diva de la Época de Oro del cine en México”, escribió el actor en su publicación.