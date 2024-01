Un artículo del New York Times lanzó una teoría sobre la sexualidad de Taylor Swift, esto responde su equipo

Taylor Swift es parte de la comunidad gay o queer, esto afirmó la escritora Anna Marks, en un artículo en el New York Times, el cual generó mucha controversia entre seguidores y personas allegadas a la cantante, quien es de las más influyentes y más populares del 2023.

El texto recibió críticas en su mayoría, pues sugiere que la estrella del “The Eras Tour” se identifica como parte de la comunidad queer. Dicho sea de paso, esto no tendría nada de malo, pero suponer algo que la cantante no ha externado, es tomado a mal.

Dicho texto fue publicado el pasado 4 de enero, y en lista una serie de referencias a la comunidad LGBTQ+, que plasma la artista, según la autora, en canciones y presentaciones en vivo.

Colaboradores de Taylor Swift reaccionan

Marks menciona directamente que Taylor lleva años tratando de dar a entender que se identifica en la comunidad gay. Entre estas referencias están las siguientes:

En el video del sencillo “ME!”, del disco de 2019, se lanzó el Día de la Visibilidad Lésbica, se muestra a Swift bailando en un desfile del Día del Orgullo Gay, con pintura de colores, muy adhoc con el arcoiris que representa dicha celebración y rechaza la propuesta de matrimonio de un hombre.

“Estas referencias comenzaron a aparecer en el arte de Swift mucho antes de que la identidad queer fuera innegablemente comercializable para la corriente dominante de Estados Unidos, y sugieren a la gente queer que ella es parte del colectivo”, agregó.

Colaboradores cercanos a la cantante, mencionaron lo siguiente:

“Debido a su enorme éxito, en este momento hay un agujero en forma de Taylor en la ética de la gente. No se habría permitido escribir este artículo sobre Shawn Mendes o cualquier artista masculino cuya sexualidad haya sido cuestionada por los fans, parece que no hay límite que algunos periodistas no crucen al escribir sobre Taylor, sin importar cuán invasivo, falso e inapropiado sea, todo bajo el velo protector de un ‘artículo de opinión”, señalaron.