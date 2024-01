Una fuente cercana a Timothée Chalamet reveló el plan con el que su círculo íntimo busca alejarlo de Kylie Jenner

La familia y amigos de Timothée Chalamet están preocupados por su relación con Kylie Jenner.

Tan es así que habrían iniciado una estrategia para intervenir en su vínculo con la socialité y estrella de reality show de las hermanas Kardashian.

Cuatro meses después de que Chalamet y Jenner hicieran pública su relación en un concierto de Beyoncé, el círculo íntimo del actor ha expresado su descontento con los cambios observados en él.

Las preocupaciones del entorno de Timothée Chalamet

Según información publicada por heatworld, el círculo íntimo de Timothée Chalamet, compuesto por familiares y amigos, ha notado un cambio preocupante en él desde que inició su relación con Kylie Jenner.

Estos cambios incluyen una inclinación por un estilo de vida lujoso y un notorio alejamiento de sus seres queridos. La fuente menciona que Chalamet parece seguir las reglas impuestas por Jenner, lo que ha causado cierta tensión entre él y su entorno cercano.

El plan de intervención

La familia y amigos de Chalamet, según la información revelada, planean una intervención. Su objetivo es hacerle ver las posibles consecuencias negativas de su relación con Jenner y recordarle la importancia de mantener un equilibrio en su vida.

La intención es proporcionar una perspectiva que pueda ayudar a Chalamet a reflexionar sobre su situación actual y sus decisiones y consecuencias.

Timothée’ Chalamet’s family plan intervention over his ‘damaging’ relationship with Kylie Jennerhttps://t.co/DksOr9pd8m — heatworld (@heatworld) January 24, 2024

La historia entre Timothée Chalamet y Jenner

La relación entre Chalamet y Jenner salió a la luz en abril del año pasado. Desde entonces, han sido vistos juntos en varios eventos de alto perfil, incluyendo la final del US Open y los Golden Globes 2024. Estas apariciones han aumentado el interés del público y de los medios en su relación, poniendo a ambos bajo un mayor escrutinio.

¿Quién es Timothée Chalamet?

Timothée Chalamet es un reconocido actor estadounidense, nacido en Nueva York en 1995. Hijo de una agente de bolsa y bailarina estadounidense y de un editor francés de UNICEF, Chalamet creció en un entorno multicultural.

Se destacó desde joven en el mundo de la actuación, estudiando en LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts. Su carrera despegó con papeles en series de televisión y películas como “Call Me By Your Name”, “Interstellar” y “Dune”. Actualmente, se prepara para el estreno de “Dune: II” y para participar en “A Complete Unknown”, donde interpretará a Bob Dylan.

El interés y la preocupación del círculo íntimo de Timothée Chalamet reflejan la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde las decisiones personales a menudo tienen un impacto significativo en la vida pública y privada de las celebridades.

La situación de Chalamet y Jenner seguirá siendo un tema de interés para el público y los medios, mientras se desarrolla esta historia de amor en el ojo público.