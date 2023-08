Verónica Castro confiesa quién es el único hombre con el que se habría casado

Verónica Castro tuvo varios amores, y aunque nunca logró llegar al altar, recientemente confesó que sí hubo alguien con quien le hubiera gustado casarse.

Ese hombre que podría haber hecho a la guapa artista su esposa se trata del actor y cantante ya fallecido Pedro Infante, leyenda del Cine de Oro mexicano y originario de Mazatlán, Sinaloa.

Desde hace algunos años, ‘La Vero’ ha sido reservada con su vida privada y son contados los proyectos en los que acepta trabajar. La última entrevista que dio la actriz y presentadora había sido a Pati Chapoy en 2022, hasta que el conductor peruano Andrés Hurtado viajó hasta su casa de Acapulco el mes pasado para hablar con ella para su programa Sábado con Andrés.

Verónica Castro reveló que su amor platónico fue Pedro Infante Instagram @pedro_infante_official

La llamada “Reina de las telenovelas mexicanas” se sinceró y contó que en su juventud vivió un fuerte amor platónico con ‘El ídolo de Guamúchil, debido a que lo consideraba muy apuesto y romántico.

“Fue Pedro Infante, yo creo que es el hombre con el que me hubiera casado, con el único que me hubiera casado yo creo, y eso porque me tenía enamorada desde las películas, fíjate qué ridícula soy”, comentó Verónica.

Y a pesar de la fama de “desgraciado” que tenía el actor, Castro confesó: “Me enamoró con sus películas, a lo mejor si era un desgraciado en la vida real no me importaba, decía yo: ‘a mí bésame como en la película’, uno idealiza a los artistas, pero no se crean, somos a veces de lo peor”.

‘La Vero’ declaró que le hubiera encantado ser “La chorreada” de Pepe el Toro, y ser ella quien le chiflara cuando cantaba: “Amorcito corazón, yo tengo tentación, de un beso”.

‘La Vero’ es considerada una de las mujeres más bellas de su época

Instagram @vrocastroficial

Aunque la vida amorosa de la madre de Cristian Castro está llena de misterios, ella se considera una mujer coqueta. En la entrevista también reveló que le gustaba su compañero de reparto de Los ricos también lloran, Rogelio Guerra, pero sólo fueron amigos.

La única vez que Vero estuvo a punto de llegar al altar fue con el empresario Enrique Niembro, padre de su hijo Michel, pero la boda nunca se llevó a cabo.