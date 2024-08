¿Verónica Toussaint era pariente de los músicos Eugenio y Cecilia Toussaint? Aquí te lo decimos

En el medio del espectáculo hay familias y apellidos que prosperan juntos. Tal es el caso de la familia Toussaint ha dejado una marca indeleble en el mundo del entretenimiento mexicano a lo largo de las décadas.

Entre los miembros destacados se encuentran los músicos Cecilia, quien también es actriz, y Eugenio Toussaint, reconocido por su contribución al jazz y la música de cámara.

Por otro lado, Verónica Toussaint también fue una reconocida actriz y conductora que falleció en mayo pasado a causa de cáncer de mama. La pregunta es ¿existe alguna relación entre Cecilia y Eugenio con Verónica Toussaint?

La respuesta es no. Verónica Toussaint no comparte parentesco directo con los músicos Cecilia y Eugenio Toussaint. Aunque comparten el mismo apellido, no hay vínculos familiares que los conecten.

Nacida en una fecha diferente y dedicada a una carrera artística distinta, Cecilia Toussaint, conocida cantante, actriz y compositora, es parte de la misma familia Toussaint que Eugenio, aunque no se menciona ningún parentesco con Verónica.

¿Quién fue Cecilia Toussaint?

Cecilia Toussaint destacó en el ámbito musical con su versatilidad en géneros como el rock y el bolero, además de su participación en proyectos cinematográficos y televisivos. Su carrera despegó en 1977 cuando se unió al grupo “La Nopalera”.

Formó parte de otros proyectos musicales, como “Rehilete” y el grupo de rock “Abril”, que luego daría paso a “Arpía”, con el cual grabó su primer LP de rock. En 1984, inició su carrera como solista, interpretó boleros de José Antonio Méndez y luego incursionando en el rock. Canciones como “Me siento bien pero me siento mal”, “Sirena de trapo” y “Prendedor” se convirtieron en éxitos.

¿Quién fue Eugenio Toussaint?

Eugenio Toussaint fue un reconocido pianista y compositor de jazz y música de cámara, también forma parte de la misma familia, pero al igual que Cecilia, no se menciona ninguna relación con Verónica Toussaint. Su legado en el mundo del jazz mexicano es ampliamente reconocido, y su partida dejó un vacío en la escena musical del país.

Desde una edad temprana, demostró un talento excepcional en la música, iniciando su carrera profesional a los 18 años con una formación autodidacta y luego perfeccionando sus habilidades con estudios privados de armonía y técnica pianística.

