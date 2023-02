Guillermo del Toro es muy amigo de Tom Cruise, y hasta le puso un apodo

El almuerzo de los nominados al Oscar no se ha llevado a cabo desde el inicio de la pandemia, hasta el pasado 13 de febrero 2023. Celebridades de todos los calíbres se dieron cita a este evento, donde 181 aspirantes a la estatuilla estuvieron presentes en el Beverly Hilton. Y si alguien robó miradas, fue Tom Cruise, quien además nos sorprendió con su cercanía a Guillermo del Toro.

Tom Cruise y Guillermo del Toro tienen una amorosa amistad

Cruise, quien está nominado como productor de Top Gun: Maverick, saludó de beso y abrazo a todos los asistentes que comparten amistad con él; esto incluye a Jamie Lee Curtis y Austin Butler.

Pero lo que más llamó la atención fue la cercanía entre el actor de 60 años y el director mexicano. Tom y Guillermo se fundieron en un largo abrazo e intercambiaron palabras.

Y es que Cruise y del Toro no han trabajado juntos, pero no porque no quisieran. Años atrás, el creador de The Shape of Water tenía planeado sacar una adaptación de H.P. Lovecraft, At the Mountains of Madness, dejando a Tom Cruise como el protagonista. Pero las diferencias y el presupuesto no cuadraron entre el méxicano y el estúpidodio, así que nunca salió.

El propio Guillermo del Toro rescató esta anécdota en su Twitter —red social donde es muy activo— para compartir las fotos abrazando a Tom. "¡Años atrás casi hacemos ‘At the Mountains of Madness’ juntos!, ¡gran sujeto”, tuiteó.

Years ago We almost did At The Mountains of Madness together… Great guy! https://t.co/KxYHHljdrj — Guillermo del Toro (@RealGDT) February 14, 2023

El apodo que le puso Guillermo del Toro a Tom Cruise

Incluso se supo cuál es el apodo que Guillermo del Toro le puso a Tom Cruise. Deadline rescató que el director llegó al evento expresando sus deseos de ver a ‘Tomás’. "¡Debo hablar con Tomás, debo hablar con Tomás!”, exclamaba del Toro. Claramente, y no lo dudamos, que lo llamaba con el singular acento mexicano.

Steven Spielberg le dijo a Tom Cruise que salvó la industria del cine

Pero la cercanía con Guillermo del Toro no fue el único encuentro trascendente para Cruise, pues habló con Steven Spielberg y éste le dijo que era una especie de héroe para la industria.

“Salvaste el trasero de Hollywood, y quizá a toda la industria de distribución de películas”, recalcó el director de 76 años. "¡Es en serio! Top Gun: inconformista tal vez salvó a toda la industria cinematográfica”, dijo Spielberg mientras Tom Cruise solamente sonreía y se sonrojaba.