Así es la nueva colaboración del artista Dustin Yellin

Originario de Estados Unidos, Dustin Yellin recide en Brooklyn, New York. Su trabajo incorpora cientos de pequeñas imágenes, dibujos y recortes de revistas, libros de arte y similares. Además, a la par de su estudio, Dustin es el fundador de Pioneer Works, un centro cultural sin fines de lucro, que busca construir comunicación a través de las artes y las ciencias con la intención de crear un mundo abierto e inspirado.

Bajo esta premisa, el artista llega a México para presentar una colaboración única de la mano de Tequila 1800 Essential, con la cual, donará un dólar de la venta de cada botella para apoyar a Pioneer Works.

Sobre la colaboración de Dustin Yellin

Las obras creadas para la colección 2023 de Tequila 1800 Essential, buscan inspirar a los espectadores celebrando la diversidad del mundo y explorando las complejidades de la identidad, el balance natural y el significado real de la vida.

El diseño de la colección

El trabajo de Yellin se refleja en las seis botellas únicas de Tequila 1800 Blanco intervenidas por el artista, las cuales tomaron diferentes nombres: Ring of Fire, The Theia Hypothesis, Navel of The World, Gravity´s Sungshot, UT Tensio SIC VIS y Daughter of The River.

Tequuka 1800 dio a conocer su colaboración con Dustin Yellin mediante una comida maridaje junto a invitados especiales. Cortesía

Una edición más

De esta manera y de la mano de Dustin, Tequila 1800 Essential celebra su onceava edición, enalteciendo el arte original y el talento internacional a través de esta consolidada colección. Asimismo, confirman su gusto y apoyo por el arte y la difusión a proyectos y artistas que a diario inspiran y se consolidan a nivel internacional.

Presentación especial

Para dar a conocer esta nueva colaboración y la onceava edición de Tequila 1800 Essential, la firma tequilera invitó a un grupo de invitados y amigos de la marca a una experiencia gastronómica con el maridaje perfecto, en el que, además, pudimos conocer todos los diseños de la colección.