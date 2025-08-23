Suscríbete
Bodegas Cetto celebra su 97ª Fiesta de Colores: tradición, vino y cultura en el Valle de Guadalupe

Esta casa vinícola, ubicada en Valle de Guadalupe, representa un legado que ha conquistado al mundo

August 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
VENDIMIA 96 LA CETTO

HILDELIZA LOZANO GARDUÑO

Bodega Cetto celebró la 97ª edición de su tradicional Fiesta de Colores, reuniendo a mas de 1500 invitados para brindar por el inicio de la vendimia y honrar casi un siglo de historia vitivinícola en México, su alcance trasciende fronteras, atrayendo visitantes desde California, Arizona, Ciudad de México y Monterrey, lo que la posiciona como un punto clave para el enoturismo en Baja California.

La jornada comenzó con la misa de bendición de la primera cosecha, un emotivo ritual en el que la familia Cetto, viticultores y visitantes participaron en la recepción de los primeros racimos de la temporada.

Posteriormente, los asistentes disfrutaron de una degustación de más de 30 etiquetas de la casa, maridadas con bocados de autor creados por el chef David Salgado. El recorrido sensorial incluyó desde espumosos frescos hasta tintos emblemáticos como el Nebbiolo, Sierra Blanca y La Línea Boutique.

Uno de los momentos más esperados fue el tradicional concurso de pisado de uvas, que entre risas, música y aplausos, revivió la forma artesanal de iniciar el proceso del vino.

Al caer la tarde, los viñedos se transformaron en un salón al aire libre para una cena de cuatro tiempos cuidadosamente diseñada para armonizar con los vinos de L.A. Cetto; Como cada año Luis Alberto Cetto presentó las 38 medallas obtenidas durante un año de las cuales 21 fueron las agrupadas en Oro , Gran Oro , Doble Oro , además de la Medalla que por 8va ocasión otorgan como La Bodega Mexicana del Año sumando un total de 1000 Medallas motivo de gran celebración en este 2025.

El cierre estuvo a cargo de Reily Barba que puso a bailar a todos los presentes, seguido de un after- party con DJ que extendió la celebración hasta la madrugada.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
