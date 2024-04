Conoce la nueva tienda de Tiffany & Co. en Miami Design District

Tiffany & Co. ha dado la bienvenida a los amantes del arte en Miami con la inauguración de su nueva tienda en el Miami Design District. Con una ubicación excepcional en 160 Northeast 40th Street, esta tienda de dos pisos, que abarca casi 400 metros cuadrados, es un verdadero testimonio del compromiso continuo de la Casa con sus clientes en la región.

Este espacio reimaginado reintroduce a Tiffany & Co. en Miami con su último concepto de diseño. En un ambiente donde el lujo y el arte se entrelazan, los visitantes pueden sumergirse en una experiencia única. Desde obras personalizadas de artistas de renombre mundial hasta joyas exclusivas nunca antes vistas, la tienda es una incorporación impresionante a la vibrante escena cultural de Miami.

La fachada de esta nueva tienda está adornada con una obra de arte de flores diseñada por el artista Damien Hirst. Esta instalación cautivadora, temporal y única, representa la larga historia de la Casa en el arte y la creatividad.

Inspirada en la icónica tienda insignia de la Quinta Avenida de Nueva York, The Landmark, esta nueva tienda fusiona elementos de la historia legendaria de Tiffany & Co. con la energía distintiva de Miami. Desde las pantallas de video inmersivas que exhiben los paisajes icónicos de South Beach hasta los materiales y la iluminación personalizada, cada detalle está meticulosamente diseñado para transportar a los visitantes a un mundo de maravillas.

Cortesía Tiffant & Co.

Al adentrarse en la tienda, los clientes pueden explorar las colecciones más icónicas de la Casa, incluyendo Lock by Tiffany, HardWear by Tiffany, T by Tiffany y Knot by Tiffany. En el segundo piso, las piezas de Alta Joyería y las creaciones únicas de Jean Schlumberger, reconocido joyero de la Casa, resaltan la artesanía y la inventiva distintivas de Tiffany & Co.

El espacio también alberga el exclusivo Tiffany Café, una joya escondida que muestra obras de arte del artista estadounidense Joel Mesler. Este café íntimo es perfecto para relajarse después de explorar las maravillas de la tienda.

Con su apertura en Miami Design District, Tiffany & Co. celebra una nueva era de elegancia y creatividad, continuando su legado de excelencia y compromiso con los amantes del lujo y el arte.