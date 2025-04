Lugares Virales en New York que Antes Salieron en Sex & The City

El regreso de And Just Like That por una nueva temporada no hace más que remontarnos a la serie original: Sex & The City, un clásico para las girlies que no solo abría diálogo a temas feministas, moda y de la mujer cosmopolita en la sociedad, sino que pintaba una vida aspiracional en Nueva York con tus mejores amigas.

La serie fue tan popular, que miles de turistas en que van a N.Y se toman el tiempo de visitar los lugares más icónicos de la serie.

1. Magnolia Bakery (401 Bleecker St, West Village)

Realmente no es un lugar que saliera frecuentemente en la serie, sin embargo, una escena de Carrie y Miranda comiendo cupcakes afuera de la tienda se viralizó y ahora siempre relacionan a la tienda con la serie.

Es un spot viral para foodies. El cupcake de vainilla con betún rosa sigue siendo el favorito.

Si vas, tómate la foto en la banquita fuera del local, justo como en la serie.

Instagram

2. Manolo Blahnik Boutique (31 W 54th St, Midtown)

Gran spot de peregrinación para fans del lujo y la moda. Te sentirás como Carrie Bradshaw, que alrededor de la serie hace alusión a su adicción a los zapatos de alta gama, volviendo icónicos a los tacones azules de Manolo Blahnik.

La boutique tiene un interior elegante ideal para fotos discretas (aunque a veces no dejan tomar).

3. The Plaza Hotel (Fifth Ave & Central Park South)

¡Saluda a la nostalgia! Esta escena es famosa porque es donde Carrie se despide de Mr. Big cuando se casa con Natasha. Este es un hotel ícono viral de lujo neoyorquino.

Entra al lobby o reserva un té en The Palm Court para la foto perfecta.

Bruce Yuanyue Bi/Getty Images

4. Il Cantinori (32 E 10th St, Greenwich Village)

Este es el restaurante donde Carrie celebra su 35 cumpleaños... y nadie llega a tiempo. El lugar acogedor con vibes clásicas del East Village, además muchos fans recrean la escena en su cumpleaños.

moon missives

6. El edificio de Carrie Bradshaw (66 Perry St, West Village)

Probablemente el spot que más se repite en la serie, el célebre departamento de Carrie es una atracción turística viral en las redes sociales. El acceso está restringido (hay una cadena), pero puedes tomarte una foto desde la banqueta con respeto.

picture alliance/dpa/picture alliance via Getty Images

Ahora cada vez que vayas a Nueva York podrás recrear un día en la vida de Carrie Bradshaw y sentir que estás dentro de Sex & The City.