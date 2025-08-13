Suscríbete
¿Agua sanadora del Amazonas? Tesoros poco conocidos de Perú que te dejarán sin aliento

Del místico Camino Inca a la laguna Humantay y el Valle Sagrado, descubre rincones de Perú donde historia, tradición y naturaleza se unen en experiencias únicas

August 13, 2025 • 
Tania Franco
Humantay Perú -Andes-destinos-viajes

Stefan Tomic/Getty Images

La gastronomía de Cusco es un verdadero deleite para el paladar, con sabores únicos que combinan tradición e historia. Caminar por sus calles es respirar cultura en cada rincón, rodeado de una pintoresca arquitectura colonial, mercados llenos de color y artesanías hechas a mano que cuentan historias milenarias.

Pero más allá de Machu Picchu y sus atractivos más famosos, existen lugares poco conocidos en Perú que sorprenden por su belleza, historia y autenticidad.

1. El Camino Inca

Esta travesía de cinco días conecta Cusco con Machu Picchu, siguiendo la misma ruta que recorrían los antiguos pobladores del imperio inca. A lo largo del trayecto, los paisajes son tan diversos como impresionantes: montañas nevadas, bosques nubosos y vestigios arqueológicos que narran siglos de historia. Una experiencia que combina aventura, naturaleza y conexión con las raíces andinas.

El camino inca- Machu Picchu- destinos-viajes

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

2. Laguna Humantay

Ubicada al pie del glaciar del mismo nombre, esta laguna es un espectáculo natural de aguas turquesa rodeadas de montañas majestuosas. Para llegar, se atraviesan senderos con vistas panorámicas inolvidables.

El agua que desciende de Humantay fluye hasta el Amazonas, y según la tradición local, colocarse un poco en la cabeza alivia el cansancio y brinda una sensación inmediata de frescura.

Humantay-Perú-destinos-aventura-viajes

Nicolas Meder/Getty Images

3. El Valle Sagrado

Este fértil valle alberga joyas culturales como las salineras de Maras, un conjunto de más de 3,000 pozas de sal que se explotan de forma artesanal desde tiempos preincaicos.

Además, los pueblos que lo rodean ofrecen textiles de calidad superior, elaborados con técnicas ancestrales y tintes naturales que dan vida a piezas únicas. Un lugar donde la riqueza cultural y la belleza natural conviven en perfecta armonía.

Artesanías--Perú-destinos

Oleh_Slobodeniuk/Getty Images

Perú es mucho más que su ícono mundial Machu Picchu. Desde el místico Camino Inca hasta la tranquilidad de la Laguna Humantay y el encanto cultural del Valle Sagrado, el país ofrece experiencias auténticas que invitan a vivirlo desde sus raíces.

Viajar a estos rincones es adentrarse en un Perú más íntimo, donde la historia, la naturaleza y la tradición se encuentran en cada paso.

Comunicóloga en Medios Digitales
