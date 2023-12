Ninyas: la nueva taquería japonesa conquistando la Juárez

Es casi una lástima el que hayamos tardado tanto en finalmente escribir sobre este lugar (especialmente porque en lo personal es uno de mis favoritos en la ciudad. #NotSponsored). Porque más vale tarde pero seguro, te traemos una genuina recomendación que está a nada de convertirse en el nuevo hotspot de la comida en la Ciudad de México este 2024. Ninyas.

La Colonia Juárez ha visto un boom con la llegada de ciento un spots alternachidos que además de ser deli, son muy aesthetically pleasing. El Ninyas llegó a abrir sus puertas hace unos meses en la calle de Versalles 21 (sí, cruzandito de Soho House). Este rinconcito sobresalía del retso en la calle por su peculiar diseño que, aunque no es over the top, tiene un je ne sais quoi que te obliga a voltear a verlo. Haciendo un poco más de investigación sobre el lugar, resulta que el Ninyas tiene arquitectura a cargo de Ignacio Urquiza. El mix, o casi sincretismo, entre el folklor urbano de las taquerías de la CDMX con el minimalismo industrial japonés fue sorprendente y crearon este que es (a mi parecer) uno de los lugares más cool en la ciudad.

Cortesía

Desde su apertura ha llamado la atención totalmente, no solo por el diseño, sino por su peculiar menú. Como mencionábamos antes, este sincretismo gastronómico entre lo ancestral y lo local, combinado con su pesca fresca y una sazón que no hemos visto en otro lado han hecho al Ninyas el lugar que es. Su carta ofrece una variedad enorme de platillos. Tacos de rib eye, de pork belly y de pescado frito; unas gyozas fritas rellenas de chorizo, muy patrióticas; y claro una buena selección de drinks desde las tipo-mezcalinas con sake hasta las cervezas japonesas.

Cortesía

El mismo lugar invita a un ambiente de convivencia por la forma de sus mesas, pero en general en un lugar ideal tanto para una date for two o una cena con un grupo un poco más grande. Lo que sí es infalible es que 1. Todas las entradas van al centro, porque es un must probar todas y 2. El postre que es un waffle con forma de pescado acompañado de helado de matcha. Sin más que añadir, el Ninyas es un restaurante que sí o sí tienes que conocer en la Juárez.