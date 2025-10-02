Suscríbete
Moda

El joyero que transforma cada apertura en un gesto de lujo cotidiano

El joyero Zoe Large Jewerly Box de WOLF 1834, una pieza de diseño que combina artesanía, sofisticación y un aire lúdico, pensada para la mujer que cuida de sus tesoros con el mismo detalle con el que elija sus accesorios

October 01, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
ZOE 8.jpg

La Zoe Large Jewerly Box de WOLF 1834 es mucho más que un joyero: es una pieza de diseño que combina artesanía, sofisticación y un aire lúdico, pensada para la mujer que cuida de sus tesoros con el mismo detalle con el que elija sus accesorios.

Su exterior de terciopelo verde bosque bordado en delicados motivos florales clásicos convierte a Zoe en un objeto de deseo tan hermoso como las joyas que guarda en su interior.

Los herrajes en oro pálido y su interior en tecnología LusterLoc™, que protege el brillo de las piezas y reduce el deslustre, transforman cada apertura en un gesto de lujo cotidiano.

ZOE 4.jpg

Además, incluye un mini joyero de viaje desmontable, perfecto para acompañar en desplazamientos, manteniendo la elegancia y la organización incluso lejos de casa.

La Colección Zoe está compuesta por una amplia gama de joyeros en diferentes tamaños y formatos, diseñados para adaptarse a cada estilo de vida. Desde piezas grandes y majestuosas que realzan cualquier tocador hasta prácticos estuches de viaje que permiten llevar las joyas con seguridad y elegancia, cada integrante de la colección refleja el equilibrio perfecto entre sofisticación, funcionalidad y diseño de temporal.

ZOE 2.jpg

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Jonathan Anderson recibe ovación en Paris Fashion Week
Moda
¡Ovación para Jonathan Anderson! El director creativo de Dior recibió aplausos de pie con su pasarela
October 01, 2025
 · 
Tania Franco
Louis Vuitton: Runway - Paris Fashion Week - Tendencias 2026
Moda
3 looks del desfile de Louis Vuitton en París que nos dan mensajes del futuro de la moda
September 30, 2025
 · 
Tania Franco
Rosalía
Moda
Zara celebra 50 años con una colección cápsula junto a Naomi Campbell, Rosalía y más
September 30, 2025
 · 
Tania Franco
GW_FW25_MOCHA_1_GW0978G3_rgb.png
Moda
GUESS Watches presenta un nuevo esencial para la temporada otoño-invierno
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
CHANEL y la Ópera de París
Moda
¡CHANEL y la Ópera de París! Una alianza histórica que une moda, arte y danza
La Maison francesa reafirma su compromiso con la cultura como Mecenas Mayor de la Ópera de París y viste a las Étoiles en la Gala de Apertura de la temporada 2025/26
September 29, 2025
 · 
Tania Franco
silvia-venturini-fendi.jpeg
Moda
Silvia Venturini deja la dirección creativa de la casa de moda Fendi
El fin de una era; Silvia dice adiós a la dirección creativa de la icónica casa romana tras décadas
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
desfile-giorgio-armani.jpeg
Moda
Despiden a Giorgio Armani con desfile póstumo en Milan Fashion Week
La Semana de la Moda en Milán cerró con un homenaje al legendario diseñador en el que se presentó la colección Primavera/Verano 2026 de la firma
September 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Macarena Achaga en Milán fashion week Ferragamo Spring/Summer 26
Moda
¡Macarena Achaga deslumbra en Milán! El look con el que conquista la moda internacional
La modelo y actriz se consolida como una de las voces frescas de la moda en el desfile Spring/Summer 26 de Ferragamo
September 27, 2025
 · 
Tania Franco
Giorgio Armani
Moda
¡Giorgio Armani en Milán! Una exposición que da una mirada íntima a cinco décadas de elegancia
Más de 130 piezas seleccionadas por el propio diseñador revelan su universo creativo, con especial énfasis en los 90, en la Pinacoteca di Brera
September 24, 2025
 · 
Tania Franco