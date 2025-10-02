El joyero que transforma cada apertura en un gesto de lujo cotidiano

La Zoe Large Jewerly Box de WOLF 1834 es mucho más que un joyero: es una pieza de diseño que combina artesanía, sofisticación y un aire lúdico, pensada para la mujer que cuida de sus tesoros con el mismo detalle con el que elija sus accesorios.

Su exterior de terciopelo verde bosque bordado en delicados motivos florales clásicos convierte a Zoe en un objeto de deseo tan hermoso como las joyas que guarda en su interior.

Los herrajes en oro pálido y su interior en tecnología LusterLoc™, que protege el brillo de las piezas y reduce el deslustre, transforman cada apertura en un gesto de lujo cotidiano.

Además, incluye un mini joyero de viaje desmontable, perfecto para acompañar en desplazamientos, manteniendo la elegancia y la organización incluso lejos de casa.

La Colección Zoe está compuesta por una amplia gama de joyeros en diferentes tamaños y formatos, diseñados para adaptarse a cada estilo de vida. Desde piezas grandes y majestuosas que realzan cualquier tocador hasta prácticos estuches de viaje que permiten llevar las joyas con seguridad y elegancia, cada integrante de la colección refleja el equilibrio perfecto entre sofisticación, funcionalidad y diseño de temporal.