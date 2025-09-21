¡El maximalismo a tus pies! María Antonieta según Manolo Blahnik

Manolo Blahnik vuelve a conquistar el mundo de la moda con su nueva colección cápsula “Marie Antoinette”, una propuesta que rinde homenaje al esplendor del siglo XVIII y al estilo icónico de la reina francesa. Presentada en el legendario Hôtel de Crillon en París, la línea celebra el arte, la opulencia y la artesanía, reinterpretados bajo la mirada lúdica y exquisita del diseñador español.

La colección recupera el universo de María Antonieta, desde su mobiliario más preciado hasta los detalles del jardín de rosas de Versalles. Colores de ensueño, lazos delicados, bordados minuciosos y aplicaciones de lujo evocan los salones dorados y las fiestas cortesanas, trasladando al presente la fantasía del rococó con un toque contemporáneo.

Cada modelo es una pieza de arte: tejidos Claremont cortados y tuftados a mano, detalles florales colocados manualmente y acabados que recuerdan a la joyería fina. En esta cápsula destacan los tonos azucarados, los moños arquitectónicos y los adornos brillantes, pensados para coleccionistas y amantes del lujo.

Además del lanzamiento oficial, Manolo Blahnik ofreció un preview exclusivo para un selecto grupo de invitados, seguido de una cena íntima en la Raphael Gallery, convirtiendo el evento en uno de los momentos más comentados en París.

Con esta propuesta, Manolo Blahnik no solo celebra la moda histórica sino que la hace relevante para el presente: una colección que une artesanía, narrativa y diseño para reinterpretar uno de los capítulos más lujosos del estilo europeo. Sin duda, “Marie Antoinette by Manolo Blahnik” se convierte en un manifiesto de elegancia atemporal y fantasía contemporánea.