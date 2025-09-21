Suscríbete
¡El maximalismo a tus pies! María Antonieta según Manolo Blahnik

Entre encajes, bordados y colores de caramelo, la colección Marie Antoinette transforma la historia en moda lista para coleccionar

September 21, 2025 • 
Tania Franco
Marie Antoinette by Manolo Blahnik The capsule celebrates the world of Marie Antoinette...from t.jpg

Instagram: Manolo Blahnik.

Manolo Blahnik vuelve a conquistar el mundo de la moda con su nueva colección cápsula “Marie Antoinette”, una propuesta que rinde homenaje al esplendor del siglo XVIII y al estilo icónico de la reina francesa. Presentada en el legendario Hôtel de Crillon en París, la línea celebra el arte, la opulencia y la artesanía, reinterpretados bajo la mirada lúdica y exquisita del diseñador español.

María Antonieta por Manolo Blahnik

Instagram: Manolo Blahnik.

La colección recupera el universo de María Antonieta, desde su mobiliario más preciado hasta los detalles del jardín de rosas de Versalles. Colores de ensueño, lazos delicados, bordados minuciosos y aplicaciones de lujo evocan los salones dorados y las fiestas cortesanas, trasladando al presente la fantasía del rococó con un toque contemporáneo.

María Antonieta por Manolo Blahnik.

Instagram: Manolo Blahnik.

Cada modelo es una pieza de arte: tejidos Claremont cortados y tuftados a mano, detalles florales colocados manualmente y acabados que recuerdan a la joyería fina. En esta cápsula destacan los tonos azucarados, los moños arquitectónicos y los adornos brillantes, pensados para coleccionistas y amantes del lujo.

María Antonieta - Manolo Blahnik.

Instagram: Manolo Blahnik.

Además del lanzamiento oficial, Manolo Blahnik ofreció un preview exclusivo para un selecto grupo de invitados, seguido de una cena íntima en la Raphael Gallery, convirtiendo el evento en uno de los momentos más comentados en París.

María Antonieta - Manolo Blahnik.

Instagram: Manolo Blahnik.

Con esta propuesta, Manolo Blahnik no solo celebra la moda histórica sino que la hace relevante para el presente: una colección que une artesanía, narrativa y diseño para reinterpretar uno de los capítulos más lujosos del estilo europeo. Sin duda, “Marie Antoinette by Manolo Blahnik” se convierte en un manifiesto de elegancia atemporal y fantasía contemporánea.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
