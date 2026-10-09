Estos relojes Bulova tienen todo para ser los favoritos de los novios

El vestido y el traje son los protagonistas indiscutibles, pero en una boda la verdadera magia reside en los detalles. Cada accesorio se selecciona minuciosamente pensando en la armonía del look total pero, sobre todo, buscando reflejar quiénes son el novio y la novia en uno de los días más memorables de su historia.

En particular hay una pieza que posee una ventaja única frente al resto: el reloj. A diferencia de otros elementos del look nupcial que se guardan después de la fiesta, un buen reloj está diseñado para trascender. Es el cómplice que los acompañará en su luna de miel, en aniversarios, en cenas especiales y en su día a día. Elegirlo juntos es la oportunidad perfecta para encontrar esa pieza atemporal de la que no querrán separarse jamás.

Y las colecciones de Bulova engloban justamente esta magia de la que hablamos, ya que van desde la nostalgia del Hollywood clásico hasta siluetas que se fusionan con la alta joyería. Estas cuatro piezas que a continuación presentamos, no solo serán el look de los novios, sino que se ganarán un lugar de honor en su guardarropa.

Frank Sinatra: la máxima inspiración vintage

Si el novio es de los que disfrutan los clásicos con personalidad, este modelo de la colección Frank Sinatra es una elección que hay que considerar. La línea toma inspiración de algunas de las canciones favoritas del cantante y recupera ese estilo vintage que le va tan bien a un traje formal.

La caja de 37 mm en acero inoxidable con acabado PVD dorado se combina con una carátula blanca texturizada, indicadores y manecillas dorados. La correa de piel negra con acabado tipo cocodrilo le da el contraste justo y hace que el conjunto se vea elegante sin sentirse demasiado serio.

Su movimiento mecánico de cuerda automática incorpora tres manecillas y fechador. Pero uno de sus detalles más especiales está en la parte posterior, donde lleva grabada la frase “Nothing but the Best”, una referencia a Sinatra que le da un toque personal a esta pieza de Bulova.

Super Seville, el regreso de un diseño histórico

El Super Seville 97B237, de la colección Archivo Histórico de Bulova, recupera un diseño clásico de la firma y lo presenta con una combinación de materiales y color muy actuales.

La caja y el brazalete dorados se acompañan de un bisel tipo moneda y una carátula verde con acabado cepillado. El color le da carácter al reloj, mientras que los indicadores y manecillas dorados mantienen el conjunto elegante. El segundero plateado de movimiento continuo y el fechador a las 3 horas completan el diseño.

El cristal de zafiro de borde a borde y el movimiento HPQ de 262 kHz suman tecnología a una pieza que conserva el encanto de los relojes clásicos. Una buena opción para quien quiere algo distinto al tradicional reloj de carátula blanca.

Sutton, una pieza que también funciona como joya

El Sutton 97L191 es para la novia que prefiere los accesorios delicados, pero con presencia. Su caja cuadrada de 23 mm y el acabado dorado le dan una apariencia que se acerca mucho más a la de una pieza de joyería que a la de un reloj convencional.

La caja y el brazalete de acero inoxidable con acabado PVD dorado se combinan con una carátula texturizada en el mismo tono, indicadores y manecillas doradas. El resultado es limpio, femenino y fácil de integrar con un vestido de novia, incluso si el resto de las joyas tienen protagonismo.

Y lo mejor es que este Bulova no tiene que usarse solo para ocasiones especiales, porque con un traje sastre, una camisa blanca o un vestido de noche, el Sutton funcionará igual de bien.

Goddess of Time, una pieza con carácter

Para una novia que busca algo diferente al clásico reloj dorado, el 97L184 Goddess of Time es perfecto. Su diseño recupera el glamour de los años 70 con una caja retro tipo tonneau y una carátula de malaquita verde, cuya veta natural hace que cada pieza tenga un aspecto particular.

La caja de 17 mm y el brazalete mesh son en acabado dorado, mientras que el broche tipo joyería refuerza su apariencia de accesorio. El contraste entre el verde intenso de la malaquita y los indicadores y manecillas dorados le dan mucha personalidad.

El cristal de zafiro abombado protege la carátula y, en la parte posterior, aparece grabada la icónica Diosa del Tiempo de Bulova. Es un reloj que puede convertirse en uno de los protagonistas del look nupcial y que, después, seguirá funcionando como una pieza especial para llevar con otros estilos.

Al final, una boda es, en su esencia más pura, una celebración del tiempo: del que trajo a la pareja hasta el altar y del que están por construir juntos. Elegir un reloj para ese día trasciende las reglas de la moda; es sellar un instante irrepetible y llevarlo en la muñeca como un recordatorio de su promesa. Con estas piezas de Bulova, cada segundo de la nueva historia no solo se medirá con precisión, sino con un estilo verdaderamente inolvidable.